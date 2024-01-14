ازاي تشتري هدية دهب لمولود على قد الإيد؟.. 6 نصائح مهمة قبل الشراء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع استقبال العائلة لمولد جديد، تفضل بعض السيدات شراء هدايا ذهبية للأطفال الرضع، تكون للفتيات عبارة عن حلق، وللذكور عبارة عن خاتم صغير، ومع تغير أسعار الذهب يومًا بعد يوم وارتباطه بالأحداث العالمية، لذلك فإن من الصعب شراء هدية ذهبية للصغار، لكن هناك أنواع من جرامات الذهب تصلح لهدية بسيطة لطفل صغير، مع الحرص على بعض النصائح قبل الشراء.

إزاي تشتري هدية ذهب لطفل على قد الإيد؟

يمكنك شراء ذهب للطفل على قد الأيد من خلال اتباع النصائح التالية:

- التفكير في شراء خاتم جرام من عيار 18 الذي يُباع بسعر 2790 جنيهًا.

- وبحسب تصريحات خاصة لـ«هن» من مستشار شعبة الذهب والمعادن الثمينة سابقًا، نادي نجيب، فإنه يمكن شراء الذهب من عيار 9 الذي يعتبر نصف العيار 18 ومعتمد في محلات الصاغة، ويباع في منقطة خان الخليلي.

- يمكنك شراء خاتم أو حلق جرام واحد عيار 9، بتكلفة 1404 جنيهات.

- يمكن إذا توافرت معك أكثر من ذلك شراء هدية ذهب جرام واحد عيار 21 الذي يُباع بـ3255 جنيهًا.

- ينصح «نجيب» بشراء المصوغات الذهبية ذات الجرامات القليلة من محلات صاغة مضمونة.

- عند شراء الهدية الذهبية للصغير إذا كانت خاتم، البعد عن الفصوص حتى لا تزيد من قيمته المادية.

- وبحسب تصريح إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، لـ«هن»، فإنه يجب الامتناع تمامًا عن شراء الذهب عبر الإنترنت، وهو ما ينطبق أيضًا على شراء الذهب للأطفال الصغيرة والجرامات البسيطة، لأن صفحات السوشيال ميديا غير مضمونة ولا يمكن شراء ذهب معتمد منها.