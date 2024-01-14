مشروب شتوي يقضي على الاكتئاب ويقوي صحة البشرة.. احرصي على تناوله يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

في فصل الشتاء تزداد نسبة الشعور بالاكتئاب والقلق، وهو ما يعتبر أمر طبيعي بسبب تقلبات الطقس المستمرة، أما في حالة كان الشخص لديه مزاج متغير طوال الوقت، فإنه غالبا ما يرغب في تناول بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين، ظنا منه أنها ستساعده على التخلص من المشاعر السلبية.

ويأتي مشروب «الكاكاو» ليحتل مرتبة مهمة في المشروبات الساخنة التي تجعل الجسم يشعر بالدفئ والاسترخاء، وفي الفقرات التالية، تستعرض «هن» أهم فوائد تناول الكاكاو، وكيف يؤثر على الصحة النفسية للشخص؟.

فوائد الكاكاو للصحة الفسية

وفي هذا السياق، ذكرت الدكتور مروة محمود، أخصائي التغذية خلال حوارها لـ«هن» أن الكاكاو يعد من المشروبات الدافئة التي يحتاج إليها الجسم في فصل الشتاء للتقليل من الشعور بالبرد، فضلا عن مميزاته المتعددة الآخرى ومدى تأثيره على تعزيز الصحة النفسية للشخص خاصة السيدات، اللاتي يكن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، ونذكر أهمها في السطور التالية:

1- يساعد مشروب الكاكاو على التحسين من الحالة المزاجية للفرد، من خلال الشعور بالدفئ والإحساس بالاسترخاء، والتقليل من الضغط ومساعر التوتر والقلق.

2- يساهم «الكاكاو» في إفراز هرمون السعادة، فهو غني بمركبات تنتج «الإندورفين»، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالسعادة.

3- يعزز من صحة الجهاز المناعي، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالأمراض المعدية المنتشرة في فصل الشتاء، إذ يحتوي على كميات كافية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم.

كيف يؤثر مشروب «الكاكاو» على الجسم؟

وأوضحت الدكتور أخصائي التغذية لـ«هن»، أنّ مشروب الكاكاو لا تقتصر مميزاته على الحالة المزاجية فقط، وإنما هناك العديد من الفوائد المتعددة له، خاصة بالنسبة للسيدات، نذكرها فيما يلي:

1- يحافظ على صحة الجلد، إذ يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساهم في التخلص من التجاعيد والهالات السوداء الناتجة عن الإرهاق، وبالتالي فإنه يضفي الحيوية والنشاط على البشرة.

2- يساهم الكاكاو في تقوية القلب، ويرجع ذلك إلى احتوائه على مركبات البوليفينول التي تعمل على تحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم.

3- يعمل الكاكاو على تقوية الذاكر ويحسن من تذكرالمعلومات وحفظها بسهولة.