4 حيل بسيطة لحماية الأجهزة الكهربائية من التلف مع تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في الأشهر القليلة الماضية لجأت الحكومة إلى تخفيف الأحمال عن طريق قطع التيار الكهربائي يوميا لمدة زمنية معينة.

ويتسبب انقطاع الكهرباء وعودتها بشكل مفاجئ في تلف للأجهزة الكهربائية، لذلك من الضروري معرفة كيفية حماية الأجهزة من عند انقطاع الكهرباء.

في هذا التقرير، نوضح بعض النصائح التي تساعد على حماية الأجهزة الكهربائية من التلف عند قطع الكهرباء، وفقًا لما ورد في موقع "energized".

- فصل الأجهزة الصغيرة عند انقطاع الكهرباء:

عند حدوث انقطاع للكهرباء يجب فصل الأجهزة الصغيرة، مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر والمراوح والأضواء، لأنها عرضة للتلف بسهولة إذا تركت متصلة بالتيار عند حدوث انقطاع للكهرباء.

أما الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات، فلا يجب فصلها لأنها لا تتأثر بالتغيرات المفاجئة في الجهد الكهربائي.

- إبقاء الثلاجة والفريزر مغلقين قدر الإمكان:

كلما بقيت الأبواب مغلقة زادت مدة بقاء الطعام باردًا، يمكن للثلاجة أن تحفظ الطعام باردًا لمدة 4 ساعات، وأن يظل الفريزر مجمداً لمدة تصل إلى 48 ساعة.

- إطفاء الإضاءة:

عند حدوث انقطاع الكهرباء، عليك إطفاء الأنوار جميعها إلا مصباح واحد مضاء، حتى تتمكن من رؤية طريقك عند الاستيقاظ.

- الانتظار قبل توصيل الأجهزة بعد انقطاع الكهرباء:

يُنصح بعد عودة التيار الكهربائي الانتظار لعدة ثوان قبل توصيل الأجهزة مرة أخرى، للتأكد من استقرار التيار.

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