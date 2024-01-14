6 أطعمة عدو خفي للدماغ.. احذر تناولها تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الدماغ من أعضاء الجسم الضرورية، فهو المسؤول عن التفكير والذاكرة والتعلم والحركة والإحساس، لذلك من الضروري الحفاظ على صحته من خلال تناول الأطعمة الصحية.

ووفقا لما ورد في موقعي "ndtv" و"eatingwell"، توجد 6 أكلات يحبها كثيرون ولكنها قد تكون عدوًا خفيًا للدماغ.

- الحلويات:

محتواها العالي من السكر يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين في الدماغ، ما يؤثر سلبًا على التعلم والذاكرة وتطور الخلايا العصبية.

- الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة:

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تسبب التهابًا في الدماغ، ما يؤدي إلى إبطاء نشاط الخلايا العصبية.

- المُحليات الصناعية:

يؤثر الأسبارتام، وهو مُحلي صناعي شائع، سلبًا على الدماغ،كما يحتوي على الفينيل ألانين، وهو حمض أميني يمكن أن يتداخل مع الناقلات العصبية، وهذا يجعل الدماغ أكثر عرضة للضرر الناتج عن الجذور الحرة.

- اللحوم الحمراء:

نظرًا لاحتوائها على نسية عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الترسبات في الدماغ.

- الأطعمة المُصنعة:

ترتبط الأطعمة المصنعة بالعديد من المشكلات الصحية، مثل: ضعف الوظائف الإدراكية والذاكرة وصعوبة التعلم.

- الأطعمة المقلية:

يؤدي تناول الأطعمة المقلية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والتي تضر بصحة الدماغ.

3 حالات تجعلك تتوقف عن شرب القهوة.. وهذا هو الحد الآمن منها

قاتل صامت ينهي حياة زوجين داخل منزلهما- ما القصة؟

أبرزها تحدث في اللسان.. علامات تنذر بإصابتك بسكتة دماغية

العثور على مبلغ ضخم في مكان غير متوقع.. ماذا حدث لصاحبه؟

سرقه سنتين.. رد فعل صادم من شخص تجاه جاره بسبب تغيير "باسوورد الواي فاي"