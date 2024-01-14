مفاجآت تنتظر مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا.. تحذير للشناوي وسيطرة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق مباراة المنتخب المصري أمام نظيره منتخب موزمبيق، التي تعد المباراة الافتتاحية للفريق في مشواره ببطولة أمم إفريقيا، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتحدثت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ "الخليج 365"، عن حظوظ مدربي المنتخبين وحظوظ أبرز اللاعبين خلال المباراة، كما يلي:

حظوظ منتخب مصر

مدرب منتخب مصر: المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني 16 أبريل/ برج الحمل: تطورات مفاجئة تفرض نفسها عليه، ومن المهم أن يراقب في صمت، ولا يعلن خططه.

حراسة المرمى: محمد الشناوي 18 ديسمبر 1988/ برج القوس: القمر في وضع معاكس ومن المهم أن يضاعف تركيزه تفاديا للأخطاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد 29 سبتمبر 1993/ برج الميزان: القمر بمنزل العمل يمنحه إصرارًا، ويرفع درجة عطائه، كما ينظم جهوده ويوظفها في اتجاه سليم، ويعطي انطباعا جيدا.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم 10 فبراير 1992/ برج الدلو: الوضع الفلكي قد يصيبه بعدم التركيز وانخفاض لياقته، ومن المهم أن يحافظ على توازنه النفسي والذهني والبدني، ويحمي نفسه من الإصابة.

يقظة وسيطرة من إمام عاشور

خط الوسط: إمام عاشور 20 فبراير 1998/ برج الحوت: القمر في برجه يمنحه يقظة وسيطرة في كل المواقف، كما يجعله يبدو متألقا ويخطف الأنظار.

خط الوسط: أحمد السيد زيزو 10 فبراير 1996/ برج الدلو: الوضع الفلكي قد يصيبه بعدم التركيز وانخفاض لياقته، ومن المهم أن يحافظ على توازنه النفسي والذهني والبدني، ويحمي نفسه من الإصابة.

هجوم: محمد صلاح 15 يونيو 1992/ برج الجوزاء: الوضع الفلكي دقيق وقد يربكه عدم النظام، ومع ذلك يخطط جيدا لحركته على أرض الملعب، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

هجوم: مصطفى محمد 28 نوفمبر 1997/ برج القوس: القمر في وضع معاكس ومن المهم أن يضاعف تركيزه تفاديا للأخطاء.

هجوم: محمود تريزيجيه 1 أكتوبر 1994/ برج الميزان: القمر بمنزل العمل يمنحه إصرارا، ويرفع درجة عطائه، ويجعله ينظم جهوده ويوظفها في اتجاه سليم، ويعطي انطباعا جيدا.

حظوظ موزمبيق

مدرب موزمبيق: شيكينيو كوندي، (مدرب منتخب موزمبيق) 22 نوفمبر 1965/ برج العقرب: يتمتع بحماس وطاقة كبيرين، ويستطيع أن يغمر لاعبي الفريق بطاقة إيجابية.

حراسة المرمى: إرنان سيلواني (سونغو المحلي) 9 يوليو 1998/ برج السرطان: الشمس وعطارد والمريخ وبلوتو في مواجهة برجه ويجعله ذلك مشوشا، ومع ذلك لديه استعداد كبير للعطاء والاجتهاد.

خط الدفاع: ورينيلدو ماندافا (أتلتيكو مدريد الإسباني) 21 يناير 1994/ برج الدلو: الوضع الفلكي قد يصيبه بعدم التركيز وانخفاض لياقته، وقد يكون عرضة للإصابةز

خط الوسط: دومينجيز (سونجو) مواليد 13 نوفمبر 1983/ برج العقرب: يتمتع بحماس وطاقة إيجابية، ولديه إصرار على إثبات نفسه وتحقيق أهداف.

خط الوسط: جيني كاتامو (سبورتنج لشبونة البرتغالي) 26 يناير 2001/ برج الدلو: الوضع الفلكي قد يصيبه بعدم التركيز وانخفاض لياقته، وقد يكون عرضة للإصابة، لذا عليه الحذر.

هجوم: ستانلي راتيفو (بفورتسهايم- ألمانيا) 5 ديسمبر 1994/ برج القوس: القمر في وضع معاكس ويجعله ذلك مشوشا وتركيزه أقل، ما يساعد الفريق المقابل له.

هجوم: باتشيو لو كينج مشهور باسم لاو كينج (ساجرادا إسبيرانسا الأنغولي) 4 سبتمبر 1995/ برج العذراء: القمر وزحل ونبتون في مواجهة برجه ويجعله ذلك مشوشا وتركيزه أقل.

من الفائز في المباراة؟

تتوقع خبيرة الأبراج، عبير فؤاد أنه بالرغم من الضغوط، إلا أن فرض فوز منتخب مصر أعلى.

توقعات الأبراج ليوم الأحد 14 يناير

وكانت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، نشرت فيديو على صفحتها بفيسبوك عن توقعات الأبراج اليوم الأحد.

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