ماذا ينتظر صلاح والشناوي وثنائي المنتخب في أمم إفريقيا؟.. خبير أبراج يتوقع مفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مشوار منتخب مصر في النسخة الجديدة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تقام في كوت ديفوار.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير الجاري و11 فبراير المقبل.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية بالبطولة الإفريقية، بجوار منتخبات موزمبيق وغانا وكاب فيردي (الرأس الأخضر).

ويعد منتخب مصر هو الأكثر مشاركة في تاريخ بطولات كأس أمم إفريقيا، حيث شارك في 25 نسخة سابقة (قبل 2023).

وحصل المنتخب المصري على 13 ميدالية في الـ25 مشاركة، بواقع ميدالية واحدة لكل نسختين تقريبا.

وفاز منتخب مصر بالميدالية الذهبية 7 مرات، أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، وهو المنتخب الأكثر فوزا باللقب.

بينما حصل المنتخب المصري على الميدالية الفضية بعد خسارة النهائي في 3 مناسبات، أعوام 1962 و2017 و2021، كذلك اكتفى المنتخب بالميدالية البرونزية في 3 مرات، أعوام 1963 و1970 و1974.

واستقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به المباريات في أمم إفريقيا، والبداية أمام موزمبيق غدا، حيث جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - أحمد فتوح.

الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

ويبرز في التشكيل المتوقع للمنتخب، أربعة نجوم، محمد صلاح، محمد الشناوي، إمام عاشور، أحمد فتوح، حيث ستكون الأنظار مسلطة عليهم.

وتوقع خبير الأبراج، محمد صبحي، ما سيفعله رباعي المنتخب في مباريات كأس أمم إفريقيا كالتالي:

1. محمد صلاح - برج الجوزاء:

من المعروف أن محمد صلاح هو لاعب كرة قدم موهوب ومثابر، ولد في 15 يونيو، ما يجعله من برج الجوزاء.

من المتوقع أن يكون لديه أداء مميز في البطولة، حيث يتمتع بمهارات فردية عالية وقدرة على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، قد يكون له تأثير كبير على مسار الفريق ويساهم في تحقيق الانتصارات.

2. محمد الشناوي - برج القوس:

محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، وهو من مواليد 18 ديسمبر، ما يجعله من برج القوس.

يُتوقع من الشناوي أن يكون له دور كبير في حماية مرمى المنتخب المصري، حيث يتمتع بمؤهلات ممتازة وقدرة على التصدي للتسديدات الصعبة، قد يساهم في منح المنتخب ثقة إضافية ويساعد في بلوغ المراحل المتقدمة من البطولة.

3. إمام عاشور - برج الحوت:

عاشور، نجم خط وسط المنتخب المصري، وُلد في 20 فبراير، ما يجعله من برج الحوت.

يُتوقع أن يقدم عاشور أداءً قويًا في البطولة، حيث يتمتع بقدرة على تقديم التمريرات الدقيقة والهجوم الجيد، قد يكون له دور حاسم في فوز للفريق.

ومن المتوقع أن يكون إمام ذو بصمة قوية، وقد نشهد خلال البطولة تغيير مركز لعبه.

4. أحمد فتوح - برج الحمل:

أحمد فتوح، ظهير أيسر المنتخب المصري، وُلد في 22 مارس، ما يجعله من برج الحمل، حيث يعرف بشجاعته وعزيمته.

من المتوقع أن يقدم فتوح أداءً قويًا في البطولة، حيث يتمتع بقدرة على قطع الكرات والتوزيع الجيد، قد تحدث له إصابة تبعده عن الملاعب فترة طويلة.

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