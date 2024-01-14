مبيشتغلوش مع بعض.. إيناس مكي تكشف طبيعة علاقتها بشقيقها نجم «الكبير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كثيرًا ما كانت علاقتهما موضع تساؤل من الجميع، لعدم وجود أعمال فنية مشتركة بينهما، ما أثار الشكوك حول طبيعة علاقة الفنانة إيناس مكي بشقيقها الفنان أحمد مكي، وتكهن البعض بوجود خلاف بينهما، إلا أنها أكدت أنها وشقيقها تربطهما علاقة ذات طابع خاص، وهو ما نرصده تزامنًا مع ذكرى ميلادها اليوم 14 يناير، وما صرحت به في لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي، بحلقة برنامج «واحد من الناس».

علاقة إيناس مكي بأحمد مكي

قالت إيناس مكي، إنها ستعود للسينما بعد غياب 7 سنوات في فيلم جديد، وتحدثت في تصريحات تليفزيونية سابقة، عن ما أثير حول علاقتها الشائكة بشقيقها بالفنان أحمد مكي، وقالت إنه لا صحة لما يشاع: «هو سندي وضهري ورجلي، وأهم حاجة في الدنيا عندي، واحنا مش واخدين قرار إننا منشتغلش مع بعض، هو شايف أن إيناس تستاهل أحسن حاجة»، وظهرا من قبل بملامح أصغر في صورة منذ سنوات طويلة.

صفات تجمعهما

وأضافت السيدة حورية، والدة النجمين إيناس وأحمد مكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مبيعرفوش يكذبوا»، على قناة «cbc»، أن لديهما صفات كثيرة مشتركة مع شقيقها، فهما مشاغبين، كما أن لديهم 3 أخوات: «تربيتهم كانت صعبة، مشاغبين ولما كبروا كنت بتفرج على أعمالهم من وراهم، أكتر دور بحبه هو فيلم لا تراجع ولا استسلام وإتش دبور، وبحب أشوف أعمال بنتي إيناس، وهي بتعمل دور واحدة خواجية دور حلو، بس هي جيدة في اللغة العربية».

وأكدت والدة إيناس مكي، أن ابنتها أكثر عقلانية عن باقي أشقائها: «كلهم قريبين مني، وأنا بخاف عليهم أكتر من أي حاجة وبعيش معاهم كل الأحاسيس».