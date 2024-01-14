تخفض الكوليسترول وتقي من السرطان.. نوع من الطعام يقوي مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آلاء نبيل:

يشتهر فصل الشتاء ببعض الأطباق المميزة التي تساعد على الشعور بالدفء، وتتميز بمذاقها اللذيذ واحتوائها على عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم، مثل البصارة.

الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، قال إن البصارة من الأطباق الشعبية الغنية بالفوائد الصحية للجسم لاحتوائها على عناصر غذائية ضرورية.

البصارة تعزز جهاز المناعة

وأوضح أن أبرز العناصر الغذائية في البصارة البروتين النباتي والأملاح المعدنية والفيتامينات، ما يعزز من صحة جهاز المناعة، ويجعله أكثر قوة في مجابهة الأمراض، كما تعد من المصادر النباتية المهمة وتخفض من مستويات الكوليسترول وتحديدًا الضار منها.

تقي من الأمراض المزمنة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن البصارة تُحسن حركة الأمعاء وتعزز صحة الجهاز الهضمي وبالتالي تقلل من الأعراض المزعجة بما في ذلك الإصابة بالإمساك، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تحفز الخلايا السرطانية، وتقي من الأمراض المزمنة.

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