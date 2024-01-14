5 أطعمة لوجبة إفطار صحية.. تقوي المناعة وتقي من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحصول على نظام غذائي صحي من أكثر الأمور المهمة للحفاظ على جسد قوي خال من الأمراض، إلا أن بعض العادات الغذائية الصباحية، وتناول طعام غير صحي، قد يسبب بعض المشاكل.

ونستعرض في السطور التالية، أهم الأطعمة التي يفضل الأشخاص تناولها في الصباح خاصة خلال وجبة الإفطار، وأفضل نظام غذائي سليم يحمي الجسم من التعرض للعدوى ويقوي من الجهاز المناعي لديه، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية خلال حديثه إلى «هن».

أطعمة ينصح بتناولها عند الاستيقاظ

1- الجبن والألبان المختلفة:

يفضل تناول كوب من اللبن مع وجبة الإفطار وقطعة من الجبن، وفقا لأي نوع تفضله، فهي من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البروتينات، بالإضافة إلى أنها لا تسبب عسر الهضم.

2- البيض:

يمكن الحصول خلال وجبة الإفطار على البيض المسلوق أو الأوميليت، وكلاهما يعد مفيدا للجسم، فهو سهل الهضم وبروتين ذا قيمة عالية.

3- الخبز:

يعد الخبز من الأساسيات التي تكون على حاضرة على مائدة الإفطار، ويمكن استبداله بالفطائر المحشية بالجبن أو غيره.

5- طبق السلطة:

السلطة الطازجة والمكونة من الكثير من الخضروات، تمد الجسم بالطاقة والحيوية خاصة في الصباح.

أطعمة تجنب تناولها على معدة فارغة

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حواره لـ«هن»، أن اهتمام الشخص بوجباته يوميا تقي الجهاز المناعي لديه، موضحا أبرز الأطعمة التي يفضل الابتعاد عنها صباحا:

1- الأطعمة التي تحتوي على السكريات:

تناول أكلات غنية بالسكريات تؤثر على ضغط الدم، وتسبب مرض السكري مع مرور الوقت، وتجعل الشخص لديه رغبة كبيرة في تناول كميات كبيرة من الطعام، وبالتالي حدوث مشكلة السمنة التي ينتج عنها أمراض القلب وانسداد الشرايين.

2- تجنب شرب العصائر المحلية أو الإفراط في تناول الكافيين:

العديد من الأشخاص تفضل تناول أكثر من كوب قهوة على الريق، وهو ما يسبب الضرر للجسم، ويفضل استبداله بثمرة من الفواكه الطبيعية.

3- المقليات والنشويات:

ينصح بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت والنشويات، لأنها تسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية.