"بركة دماء بسبب طعنات".. لن تتوقع ما حدث لسيدة حامل في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، عثرت الشرطة على سيدة حامل مصابة بعدة طعنات ومُلقاة على أحد الأرصفة في منطقة «مايور فيهار» بشرق دلهي بالهند.

وقال ضابط الشرطة الذي عثر على السيدة: "نُقلت السيدة إلى المستشفى، وحالتها خطيرة للغاية، وهي مصابة بجروح في عدة أماكن، وتحتاج إلى إجراء عمليات جراحية"، وفقًا لموقع "ndtv".

رعاية طبية للسيدة

وقال أحد الأطباء: "تتلقى السيدة التي تعرضت للطعن رعاية طبية مكثفة من فريق من الأطباء المتخصصين، ولكن يُجري إجراء فحوصات للتأكد من سلامة الجنين".

وبحسب ضابط شرطة، كانت تعيش مع والديها وشقيقتها في شرق دلهي، وكانت عائدة إلى منزلها عندما تعرضت للهجوم من أشخاص مجهولين.

وأضاف: "عُثر عليها فاقدة للوعي مُصابة بجروح خطيرة في وجهها وبطنها في بركة من الدماء بالقرب من مكتب فرقة الإنقاذ في قرية تشيلا بالهند".

واستكمل: "ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 10 أشخاص للاشتباه في تورطهم في الهجوم، ومازال التحقيق جار".

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