4 فوائد لا تعرفها لـ قلوب الدجاج.. وهؤلاء ممنوعون من تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد لا تكون لقلوب الدجاج شعبية كبيرة مثل أنواع اللحوم الأخرى، إلا أنها يمكن أن تكون إضافة مغذية ولذيذة لنظامك الغذائي، كما أنها متعددة الاستخدامات وسهلة التحضير، ولها العديد من الفوائد كما ان الإفراط فيها له أضرار حسب موقعي «livestrong» و«healthline».

فوائد تناول قلوب الدجاج

مصدر جيد للبروتين:

تعد قلوب الدجاج مصدرًا ممتازًا للبروتين الضروري للعديد من جوانب الصحة، بما في ذلك تكوين كتلة العضلات والحفاظ عليها، ووظيفة المناعة، والنمو.

كما أن زيادة تناول البروتين يمكن أن يساعد على تنظيم شهيتك وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز الشعور بالامتلاء، ما قد يكون مفيدًا لفقدان الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطعمة الغنية بالبروتين مثل قلوب الدجاج أيضًا أن تزيد نمو العضلات وقوتها.

غنية بالحديد:

قلوب الدجاج مليئة بالحديد المهم لنقل الأكسجين وإنشاء الحمض النووي وإنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية، ويمكن أن يسبب نقصه مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك ضعف جهاز المناعة والتعب ومشاكل الجهاز الهضمي.

المعادن:

تحتوي كل من قلوب الدجاج والقوانص على نسبة عالية من الحديد والزنك، وهذا يسهم في صنع الهيموجلوبين ونقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ومقاومة نزلات البرد عن طريق تعزيز جهاز المناعة لديك، وأيضًا على شفاء الجروح.

الآثار الجانبية للإفراط في تناول قلوب الدجاج

رغم أن قلوب الدجاج يمكن أن تكون إضافة صحية ومغذية للنظام الغذائي لمعظم البالغين الأصحاء، فإن المصابين بالنقرس قد يحتاجون إلى تخفيف تناولها، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من البيورينات، وهو مركب موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، بما في ذلك لحوم الأعضاء.

عندما يكسر الجسم البيورينات، فإنه يمكن أن يزيد مستويات حمض البوليك، والذي يتراكم في المفاصل ويسبب تفاقم النقرس، لذا يُنصح المصابون بالنقرس باتباع نظام غذائي منخفض البيورين والحد من تناول الأطعمة مثل قلوب الدجاج.

كمية الكوليسترول الموجودة في قلوب الدجاج، وتأثيرها المحتمل على صحة القلب قد تسبب القلق أيضا، وعلى الرغم من أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تزيد خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، مثل أمراض القلب.