فتاة تتعرض لموقف محرج للغاية.. لن تتوقع ما حدث لها "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرضت فتاة محجبة لموقف محرج أثناء تصويرها من أحد الأشخاص وسط أشجار تحيط ببحيرة، لم يُحدد مكانها بالتحديد.

فتاة تتعرض للسقوط أثناء التصوير

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة محجبة كانت تلتقط صورا وسط أشجار تحيط ببحيرة، لكنها تعرضت لموقف صادم ومحرج بينما تحاول اتخاذ وضعية مناسبة للتصوير تبدو فيها بشكل جذاب.

وفي الفيديو تظهر الفتاة وهي تطلب من مرافقيها تصويرها، لكن عند اختيار وضعية التصوير لم تنتبه لخطواتها وهي تسير للخلف لتسقط من الممشى المرتفع في المياه.

تفاعل المتابعين على الموقف

وتفاعل متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو المنتشر، وتعددت التعليقات بين من يطالب بعدم نشر الفيديو لأنه محرج للفتاة وأخرى تحاول الاطمئنان عليها وتسأل عن حالتها بعد السقوط.

وقال أحد المتابعين في تعليق له: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إن شاء الله ميكونش حصل ليها حاجة"، فيما جاء تعليق آخر يقول: "لو هو موقف محرج فعلا نشرت الفيديو ليه؟".

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