هذا ما يحدث لجسم الرجل عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تحمي العلاقة الحميمة الرجال من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة التي يمكنها أن تهدد حياتهم، لذا التوقف عن الجماع يجعلك أكثر عرضة للإصابة بها، وفقًا لما ذكره موقع webmd.

الإصابة بسرطان البروستاتا

أظهرت إحدى الدراسات قامت بها الباحثة جينيفر رايدر، التي تعمل في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في ولاية بوسطن، أن ممارسة العلاقة الحميمية 7 مرات أو أقل في شهر، يتسبب في زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

التقلبات المزاجية

عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية يتأثر المخ سلبًا من خلال تجنب إفراز هرمون السيروتونين، الذي يُحسن من الحالة المزاجية والشعور بالسعادة، وبالتالي يواجه الرجال حالة من التقلبات المزاجية، وزيادة الشعور بالقلق والتوتر.

أمراض القلب

ذكرت بعض الأبحاث أن الرجال الذين يمارسون الجماع مرة أو ينقطعون عنه خلال الشهر، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالمقارنة مع المعتادين على العلاقة الحميمة مرتين أو أكثر في الأسبوع الواحد، كما أنهم يكونون أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.

الضعف الجنسي

عدم ممارسة الرجال العلاقة الحميمة، لفترات طويلة من الوقت تعرضهم لخطر الإصابة بالضعف الجنسي، وتقلل من الرغبة لديهم على المدى البعيد، كما ترتفع المخاطر المرتبطة بالصحة الجنسية.

الألم المزمن

التوقف عن الجماع يؤثر سلبًا على المخ في إنتاج وإفراز الهرمونات المسكنة لآلام الجسم، وبالتالي يزداد الشعور بالألم، وانخفاض الطاقة العامة.

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