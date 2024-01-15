"اوعى تنزل من البيت".. 5 فئات ممنوعة من الخروج بسبب الأمطار والطقس السيئ



محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 14 يناير 2024 إلى الجمعة 19 يناير 2024.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء علي جنوب البلاد دافئ على جنوب سيناء شديد البرودة ليلاً.

وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

كما حذرت من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة تصل إلى رعدية في بعض الأحيان، على المحافظات الساحلية الُمطلة على البحر المتوسط، وتمتد إلى المناطق الداخلية بما فيها القاهرة الكبرى.

وتشكل الأمطار خطرا على بعض الفئات، وبالتالي عليهم الحذر وهم:

الأطفال

كبار السن

مرضى حساسية الصدر

الحوامل

مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

في هذا التقرير نقدم نصائح لهذه الفئات للتعامل مع الأمطار، بحسب موقعي "parents" و "push Doctor".

نصائح للأطفال

تجنب اللعب في مناطق تجمع وبرك مياه الأمطار.

الابتعاد عن أي أعمدة إنارة أثناء السير في الشوارع وتجنب لمسها مطلقا.

الالتزام بالمشي على الرصيف وعدم النزول إلى الطرقات.

اختيار الملابس المصنوعة من الخامات القطنية ذات الأكمام الطويلة.

ارتداء "اسكارف" مهم جدا أثناء البرد القارس في الشتاء.

نصائح لمرضى حساسية الصدر

ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل

تناول كمية كبيرة من الماء على مدار اليوم لترطيب الحلق.

تجنب الإكثار من تناول الأغذية السريعة.

الابتعاد عن مسببات الحساسية مثل المثلجات والمشروبات الباردة.

نصائح لكبار السن

تناول غذاء صحي متوازن غني بالألياف والخضروات والفواكه، إلى جانب الاغذية الغنية بفيتامين سي المتوفر في الموالح.

الحرص على شرب 8 أكواب ماء يوميا.

عدم تخفيف الملابس والالتزام بالملابس المناسبة.

نصائح للحوامل

ارتداء أحذية مسطحة فى أيام الحمل بشكل عام، لتجنب آلام الظهر.

ارتداء العديد من طبقات الملابس عند الخروج أيام المطر، ويفضل أن تكون من الأقمشة الطبيعية.

ارتداء القفازات والقباعات والأوشحة والجوارب الدافئة.

تجنب المشي قدر الإمكان في الأيام الممطرة.

نصائح مهمة حال الخروج

أثناء المطر قد تصبح الطرق والأرصفة منزلقة للغاية، لذلك عليك المشي بعناية لتجنب السقوط أو التعرض لأي إصابة.

تجنب المشي أو المكوث تحت المطر، حتى لا تصاب بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي.

حماية ملابسك من البلل عن طريق اصطحاب شمسية جيدة تتحمل الأمطار الكثيرة والسيول ولا تنكسر بسهولة.

ارتداء الملابس الثقيلة؛ مثل الجاكت المنتفخ أو المعاطف الجلدية ذات "الزنط" أو "الكولة العالية" أو الياقة الفرو والجوارب والقفازات السميكة وغطاء للأذنين، لتجنب برودة الجو والحفاظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته.

الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوى على الفيتامينات خاصة فيتامين سي، والفواكه الطازجة والخضراوات، كما ينصح بالإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة لتقوية المناعة مثل عصير الليمون والجوافة والبرتقال بجانب البطيخ والبنجر والتفاح والكيوي.

تناول بعض المشروبات الساخنة والتي تعطي شعورا بالدفء، مثل الكاكاو الساخن باللبن، حمص الشام بالزنجبيل والكركم، ومشروب القرفة بالزنجبيل، والكمون بالليمون والكركم بلبن خال من الدسم.

غسيل اليدين جيدا، وتجنب أساليب نقل العدوى مثل لمس الأنف أو الفم.

الاهتمام بمتابعة أخبار تنبؤات الطقس والأحوال الجوية خلال زيارتك، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات الازمة.