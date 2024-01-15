«علشان ميبوظش منك».. احذري 7 أسباب وراء تلف الخلاط الكهربائي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

توقف الخلاط عن العمل بشكل مفاجئ يعد كارثة لدى ربات البيوت، اللواتي يفضلن استخدامه في الكثير من الوصفات، لا يعرفن أن هناك أخطاء غير متوقعة يمكنها أن توقف الخلاط دون أن يعرفن، ولهذا السبب يجب التطرق إلى الأسباب التي تتلف الخلاط حتى تتفاداها كل سيدة في مطبخها، وفق ما ورد في موقع«kitchenaid» البريطاني.

أسباب غير متوقعة لتلف الخلاط الكهربائي

1- وضع كميات كبيرة من الطعام، أو وضع أطعمة قاسية بحجم كبير، تجعل الخلاط الكهربائي يبذل مجهودا كبيرا جدًا ويتوقف نهائيًا.

2- بعض ربات البيوت يغسلن الخلاط الكهربائي بسلك غسل الصحون القاسي، وهذه كارثة توقفي عنها فورًا.

3- تشغيل زر السرعات على سرعة بطيئة أو عالية جدًا.

5- وجود ثقب في إبريق الخلاط، لذا عند التشغيل يتسرب الماء ويمكن أن يسبب ماسا كهربائيا.

6- تلف في المحرك بسبب تآكل موانع التسرب ووصول السوائل إليه.

7- تلف الشفرة الدوارة أو اعوجاجها.

نصائح للحفاظ على الخلاط الكهربائي

- استخدميه بشكل صحيح:

قومي دائمًا بقراءة ومراجعة كتابك اليدوي قبل استخدام الخلاط، من المهم بالنسبة لك أن تفهم العمر الافتراضي للخلاط وتعليماته، وتأكد من وجود علامات تشير إلى وجود مشكلة، يستخدم الخلاط بشكل أساسي لخلط الأطعمة أو السوائل الأكثر ليونة، حاول تجنب الأطعمة الصلبة مثل الزنجبيل والثلج والبطاطس وما إلى ذلك، ولكن إذا كنت ترغبين في مزج الأطعمة الصلبة، يجب بتقطيعها إلى قطع صغيرة لتسهيل الخلط.

- لا تقومي بتشغيل الخلاط عندما يكون فارغًا

يمكن أن يؤدي التشغيل بوعاء فارغ أيضًا إلى تلف المحرك في الخلاط.

- أضيفي العناصر الخاصة بك بشكل صحيح

الطريقة الصحيحة لاستخدام الخلاط هي استخدام جزء صغير من المكون لتشغيل الشفرة الحادة، يمكنك أيضًا استخدام السائل أثناء الخلط للحصول على سائل أكثر نعومة، وبالنسبة للفواكه والخضروات، تأكد من تقطيعها إلى قطع أصغر، وإلا فسوف تلتصق وتتلف محرك الخلاط.

- كن حذرًا بشأن إعدادات السرعة:

قبل البدء في تشغيل الخلاط، قومي بالتبديل إلى الإعداد البطيء ثم قومي بالمضي قدمًا، إذا كنت تستخدمين الإعداد السريع أولاً فسوف تستنزف المحرك والشفرات في النهاية، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على ملمس أكثر نعومة إذا استخدمت هذه الطريقة.

- قومي بتأمين الغطاء:

يعلم الجميع ما يحدث عندما لا تغلق الغطاء بشكل صحيح؛ لذا، ضعي في اعتبارك أنه يرجى تأمين غطاء الخلاط قبل استخدامه.

- تأكدي من فصل الخلاط:

تأكد من فصل الكهرباء بعد استخدام الخلاط، فهذا سيوفر فاتورة الكهرباء ويدوم الخلاط لفترة طويلة.

- تنظيف وعاء الخلاط وشفراته:

أولاً، افصلي الخلاط وأخرجي الوعاء والشفرة لتنظيفهما، لتنظيفه فقط استخدم الماء الفاتر وصابون الأطباق، ومع ذلك، إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، فقد تصدأ الشفرة ولن يصبح الوعاء نظيفًا كما ينبغي.

- الصيانة الشهرية:

إذا كنتِ تستخدمين الخلاط كثيرًا، فمن الأفضل إجراء صيانة شهرية.