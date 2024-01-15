طريقة عمل كيكة البرتقال في 10 دقايق.. بأقل تكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيكة البرتقال تعد ضمن الأكلات الأشهر في الفصل البارد، بسبب شهرة الشتاء بكونه موسم البرتقال، لذلك في الوقت الذي ترين فيه وفرة البرتقال في منزلك أو برتقالة واحدة أو حتى قشر البرتقال، يمكنك تجهيز كيك البرتقال في أقل من 10 دقائق بمواصفات الشيف نجلاء الشرشابي التي تقدم دائمًا وصفات سهلة للأمهات وربات البيوت في برنامجها «على قد الإيد»، مع استبدال بعض المكونات حسب الموجود في مطبخك.

مقادير كيك البرتقال:

- كوب دقيق.

- كيس بيكينج بودر.

- بشر برتقال «قشر برتقالة واحدة».

- عصير برتقالة.

- لون طعام برتقالي.

- شرائح برتقال أو يمكن الاستغناء عنه.

- ذرة ملح.

- كوب ذرة ملح.

- بيضة واحدة أو يمكن الاستغناء عنها.

- كوب زيت ذرة.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير كيكة البرتقال

- لعمل كيكة البرتقال ببشر البرتقال، احضري العجان، أو الخلاط الكهربائي، أو باستخدام المضرب الكهربائي، الذي تفضلين استخدامه مع ضرب السكر والبيض جيدا.

- بعد ذلك وخلال تحضير كيك البرتقال بالبشر، وأضيفي البيكينج بودر والدقيق والفانيليا واستمري في الخلط الجيد، ثم ضعي عليهم قشر البرتقال ثم إضافة الزيت للخليط، ثم ارفعي العجينة وادهنيها بالزبدة، ورشها بالدقيق وصب الخليط في الصينية.

- اخيرا ضعي الصينية في الفرن على درجة الحرارة 180، حتى تنضج الكيك بشكل نهائي.

أسرار صوص البرتقال

وأضافت الشيف نجلاء الشرشابي في وصفة كيك البرتقال، طريقة عمل صوص البرتقال، كالتالي:

قومي بوضع السكر على النار، ثم إضافة عصير البرتقال ولون الطعام الصحي البرتقالي، ثم قطعي البرتقال إلى شرائح حلقات ثم زيني بها الكيكة، وهي خطوة يمكنك الاستغناء عنها.