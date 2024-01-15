مكون في طعامك قد ينهي حياتك دون أنت تدري.. لن تتخيل مخاطره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الملح معدن ضروري يتكون من كلوريد الصوديوم، ويستخدمه جسمك لموازنة السوائل، وتوصيل النبضات العصبية، وتحريك العضلات، وامتصاص العناصر الغذائية.

ومع ذلك، فالإفراط في تناوله قد يكون له تأثير سلبي على صحتك، وفق ما ذكر موقعي "health" و"hindustantimes".

احتباس الماء والانتفاخ:

عندما تتناول وجبة غنية بالملح، سيحتفظ جسمك بهذا الصوديوم الإضافي، ثم يحاول تخفيفه بالماء، ما يؤدي إلى الانتفاخ وإزعاج المعدة وتورم الجسم.

ارتفاع ضغط الدم:

نظرًا لأن تناول الكثير من الملح يمكن أن يزيد من كمية الماء التي يحتفظ بها جسمك، فإن هذه الزيادة في الماء تعني زيادة ضغط الدم.

وقد يعاني الأشخاص الأكثر حساسية للملح من ارتفاع ضغط الدم، وهذا يعني أن حجم الدم المتزايد في عروقك يضغط بقوة على جدران الشرايين، ما يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر من المعتاد للحفاظ على تدفق الدم، وإذا تُرك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فإنه يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل قصور القلب، والسكتة الدماغية أو أمراض الكلى.

زيادة العطش:

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، مثل رقائق البطاطس أو المكسرات، يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من العطش وخلل في توازن الماء والصوديوم.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو الوذمة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلتين، ومع ذلك، من المهم شرب الماء بعد تناول الكثير من الملح، وإلا فقد تصاب بالجفاف.

حصوات الكلى:

إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء ولكن نظامك الغذائي يحتوي على نسبة عالية من الملح، قد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بحصوات الكلى.

وتتكون حصوات الكلى من الكالسيوم والأوكسالات أو حمض البوليك، وإذا أصبحت كبيرة بما يكفي، فإنها يمكن أن تسبب الألم.

ونظرًا لأن تناول الكثير من الملح يمكن أن يزيد من كمية الكالسيوم التي تمر عبر الكليتين وتخرج إلى البول، فقد يعرضك لخطر الإصابة بحصوات الكلى.

هشاشة العظام:

إن الإفراط في تناول الملح في الطعام على مدى فترة طويلة قد يؤدي إلى تجمع السوائل في أنسجة وخلايا الجسم، وهذا يجبره على إفراز الكالسيوم، ما يسبب الإصابة بهشاشة العظام.

السكتات الدماغية:

عندما تبدأ الكلى في الخلل بسبب عدم قدرتها على التخلص من الملح الزائد، فإن النتيجة هي ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى السكتات الدماغية.

الصداع النصفي:

كما أن الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي الناجم عن الجفاف، لذا قد تحتاج إلى الحفاظ على رطوبة جسمك وشرب الكثير من الماء للتغلب على الآثار الجانبية للملح.

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