هل هناك علاقة بين الحمل بتوائم وزيادة الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة في جامعة برتيش كولومبيا الكندية، عن وجود زيادة صغيرة نسبيا في ولادة التوائم لدى النساء، اللاتي يعانين من زيادة الوزن والسمنة قبل الحمل.

ووفق "مديكال إكسبريس، حلّل جيفري إن. بون وزملاؤه قاعدة بيانات تجاوزت 392 ألف حالة ولادة بين عامي 2008 و2020، من سجلات مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وشملت البيانات وزن النساء خلال الفترة السابقة للحمل، وتم تصنيف ذوات الوزن الزائد إلى 4 فئات هي: الوزن الزائد، السمنة من الدرجة الأولى، السمنة من الدرجة الثانية، والسمنة من الدرجة الثالثة.

وأظهرت النتائج أنه بعد تعديل المتغيرات المشتركة الأخرى، كان لدى النساء ذوات الوزن المنخفض عدداً أقل نسبياً من التوائم، مقارنة بالنساء ذوات الوزن الطبيعي.

ولاحظ الباحثون أن أكبر زيادة في حالات التوائم ارتبطت بعاملين، الأول: تناول علاجات الخصوبة، أو العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، والثاني: هو زيادة وزن المرأة من الدرجة الأولى والثانية.