بعد اعتقالهما في الضفة الغربية.. معلومات عن فاطمة ودلال شقيقتي صالح العاروري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمر أيام على استشهاد صالح العاروري حتى قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال شقيقتيه فاطمة ودلال بعد اقتحام منزلهما في مدبنة البيرة بـ رام الله، إذ تمكست الشقيقتان بالمكوث داخل منزليهما رغم خطورة الأوضاع بعد استشهاد شقيقهما حتى اعتقلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات القليلة الماضية، بحسب ما ورد عن المركز الفلسطيني للإعلام، لذلك نقدم أبرز المعلومات عن شقيقتي الشهيد صالح العاروري، بحسب الصفحة الشخصية لهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

معلومات عن شقيقات صالح العاروري

- بحسب المركز الفلسطيني للإعلام، تم اعتقال دلال وفاطمة العاروري شقيقتي القيادي الشهيد صالح العاروري، بعد اقتحام منزليهما في منطقة البيرة برام الله.

- استشهد شقيقهما في لبنان بعد إرسال إسرائيل طائرة مسيرة لاستهدافه.

- لم تغادرا مدينتهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة شمال رام الله، على الرغم من خطورة وجودهما فيها.

- في أول تعليق لها بعد استشهاد شقيقها قالت فاطمة شقيقة صالح العاروري في فيديو متداول: «بهني نفسي ووالدتي، وأهل بلدتي، كلهم باستشهاد أخي الشيخ صالح العاروري، احنا مش بحالة عزاء، ولا بحالة تلقي تعزية في أخونا، أخونا استشهد وما راح يكون أبدا أغلى من أطفال غزة».

- تشتهر فاطمة شقيقة صالح العاروري بلقب «أم قتيبة».

- تعمل فاطمة العاروري كمعلمة في الصفوف الأولى، ومحفظة قرآن.

- فاطمة ودلال العاروري بحسب تقرير لأحد المحطات الفلسطينية مقربات لسيدات البيرة، ويشتهرن في مدينة رام الله.

- وفي وقت سابق علقت دلال العاروري على اغتيال شقيقها:«اغتيال صالح لن يكسر عزيمة المقاومة الفلسطينية، وهذا دليل على فشل المحتلين، ومن المؤكد أن اغتيال صالح لن يثني الشعب الفلسطيني عن المقاومة».

اغتيال صالح العاروري

واستشهد القيادي الفلسطيني صالح العاروري في عملية اغتيال إسرائيلية كانت في الضاحية الجنوبية في بيروت، بعد استهدافه بواسطة مسيرة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.