«مين سرق ديل الفستان؟».. مواقف محرجة للفنانات في حفل زفافهن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفل الزفاف مناسبة لا تتكرر في حياة الفتاة، وتحاول قدر الإمكان تجنب التوتر أو المواقف المحرجة، ولكنها في النهاية عندما تحدث تكون حديث الزفاف كله، وقد روى بعض الفنانين تفاصيل ما حدث في يوم الزفاف من مواقف محرجة، في أحادث تليفزيونية أو عبر منصات السوشيال ميديا.

الفنانة هنا الزاهد

الحظ السئ حالف الفنانة هنا الزاهد في حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، إذ تعرض فستانها للقطع وخروج جزء منه في يديها، ما عرضها للتوتر والإحراج، وأسرعت في ارتداء فستان الطلة الثانية، حتى لا يلاحظ ضيوف الحفل قطع فستانها، ولكن لم يحالفها الحظ مرة أخرى وتعرضت لقطع سوستة الفستان أثناء حفل الزفاف، مما جعلها محرجة للغاية.

الفنانة مها أحمد

تعرضت الفنانة مها أحمد زوجة الفنان مجدي كامل يوم زفافها لموقف لا تحسد عليه، إذ أنها شعرت بملابسها تتفكك من حولها أثناء الرقص مع زوجها والعائلة، وطلبت من زوجها مراجعة ملابسها، وإذ بـ«الجيبونة» ساقطة على الأرض، فظلت ممسكة بها هي وزوجها أثناء صعودهم للغرفة الخاصة بهم، ولم يفوت الأصدقاء تلك اللحظات والتقطوا الكثير من الصور، ولازالوا يمازحون مها بها إلى الآن.

الفنانة أيتن عامر

مرت الفنانة أيتن عامر أثناء حفل زفافها على مدير التصوير محمد عز العرب، بسرقة ذيل الفستان وحذائها ذو الكعب العالى المُطرز بنفس خامة فستانها بعد نصف ساعة فقط من حفل الزفاف، حيث خلعتهم الفنانة لتسطيع الرقص ولم تجدهم، وفي موقف أخر ظهرت شقيقتها الفنانة وفاء عامر خلال نفس الحفل «بشبشب الحمام»، إذ كانت تطمئن على تجهيزات القاعة بالفندق وحضر الضيوف ما جعلها تنسى ارتداء حذائها وظهرت في الصور الملتقطة بشبشب الحمام.

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الفنانة كندة علوش

واجهت الفنانة كندة علوش في حفل زفافها على الفنان عمرو يوسف، ما تخشاه جميع الفتيات أثناء حفل زفافهم وهو الوقوع أثناء الرقص، إذ تعثرت الفنانة بسبب ذيل الفستان الطويل، وسقطت أرضًا حين كانت تؤدي بعض الرقصات، وسرعان ما ساعدها زوجها على الوقوف، ولكن لهذا الوقت تتعرض للمزاح من قبل الأصدقاء بسبب لقطات السقوط.

الفنانة وردة

ما حل على الفنانة وردة من حرج لا يمكن وصفه، حيث نسى زوجها الملحن بليغ حمدي موعد الزفاف، وكان في الطائرة مع الفنان عبد الحليم حافظ مسافرًا إلى بيروت، مما جعل الفنانة تنهار من الخجل التي وضعت به وسط الحشود من المدعوين، وبعتبر هذا الموقف من أقوى مواقف الخجل في الأفراح.