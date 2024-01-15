أسهل طريقة لتخزين الشبت والبقدونس والكزبرة.. هيقعدوا معاكي سنة كاملة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تخزين الخضراوات الورقية من الشبت والبقدونس والكزبرة بصورة طازجة أمرا تطلع إليه ربات المنزل، وترغبن في معرفة طريقة التخزين بطرق سهلة تجعلها تحافظ على أوراقها من العام إلى العام، إذ أنهم من العناصر المفيدة للطهي، نظرا لفوائدها الغذائية الكثيرة.

فوائد الشبت

محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، قال خلال حديثه لـ«هُن»، إن الشبت له فوائد عديدة، إذ يحتوي على الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم، فضلًا عن فيتاميني «سي» و«ب»، وتتمثل فوائده في التالي:

- خصائص قوية لمكافحة مرض السكري.

- يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، إذ يمنع ارتفاع السكر المفاجئ.

- يعزز عملية الهضم وعلاج قوي للإمساك.

- يعمل على امتصاص العناصر الغذائية في الجسم بشكل أفضل.

- يعزز من امتصاص الكالسيوم المفيد للجسم.

- يقلل من الإصابة بالأمراض المزمنة.

- يحتوي على خصائص لمحاربة الجراثيم والبكتيريا حماية الجسم.

- يعالج شكاوى الكبد والمرارة واضطرابات المسالك البولية.

أسهل طريقة لتخزين الشبت

ونوضح خلال السطو التالية أسهل طريقة لتخزين وتجميد الشبت على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي:

- افردي الشبت على منشفة بيضاء.

- زيلي الجزء السفلي من الشبت.

- لفي كمية من الشبت وضعيها في كيس بلاستيك.

- ضعي كمية مناسبة لطهي الطعام في كل مرة.

طريقة تخزين الشبت بعد تقطعيه

– اغسلي الشبت جيدًا بالماء.

- اتركيه على منشفة حتى تمتص كل الماء.

- قطعي الشبت دون فرمه لئلا يفقد نكهته.

- قسمي الشبت إلى كميات مناسبة للطهي.

- ضعي كل كمية بداخل كيس بلاستيك.

كيف أجمد الشبت؟

طريقة أخرى لتخزين الشبت، تتمثل في الطريقة التالية:

- اغسلي الشبت بالماء جيدًا.

- انقعيه في ماء وخل لمدة عشر دقائق.

- افرمي الشبت.

- ضعي الشبت في كيس التفريز.

فوائد البقدونس

البقدونس أيضا لا يقل فوائد عن الشبت، وهو ما أوضحه أخصائي التغذية، قائلا إن البقدونس يعمل على التخلص من البكتيريا في الجسم، وتتمثل الفوائد في التالي:

- يعمل على تحسن مختلف وظائف الجسم.

- يعمل على تحسين الدورة الدموية بالجسم.

- يحتوي على مركبات طبيعية تعمل كمضادات للالتهابات.

- من أفضل الأشياء المقوية للجهاز المناعي.

- ينشط عملية حرق الدهون.

- يعمل على تقليل مستويات الكوليسترول في الجسم.

طريقة تخزين البقدونس

- يجب احتفاظ أوراق البقدونس بلونه الأخضر.

- ضعي كمية من الماء البارد في إناء عميق.

- ضيفي إليه عصير نصف ليمونة.

- تذوب المكونات جيدًا، ثم تُضاف إلى الماء.

- قلَبي البقدونس بلطف حتى تختلط المكونات كلها.

- قسمي البقدونس إلى كميات وضعيها في أكياس الفريزر بعد تفريغها من الهواء.

كيف أحافظ على البقدونس أخضر؟

- اشطفي كل الورق تحت الماء الجاري البارد.

- اغسلي أي بقايا من مبيدات الآفات والبكتيريا.

- جمدي أوراق البقدونس الطازجة مع سلقها برشة ملح.

فوائد تخزين الكزبرة

وأوضح عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن فوائد الكزبرة، تتمثل في التالي:

- مفيدة لحالات حموضة المعدة.

- يساعد على التقليل من التوتر والقلق.

- تحتوي الكزبرة على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة.

- بها فيتامين سي للحفاظ على صحة الجسم.

طريقة تخزين الكزبرة

- حتى لا تتعرض الكميات الكبيرة منهما إلى العفن أو الفساد، يمكنك تخزينها في الفريز.

- نظفي الكزبرة قبل غسلها.

- انزعي كل الأوراق الفاسدة.

- ابدأي بغسل الخضرة جيدًا.

- انقعيها لمدة 10 دقائق في محلول الماء مع قليل من الخل.

- انزعي العيدان من الخضرة.

طريقة تخزين الكزبرة طازجة

- جففي الكزبرة من الماء، حتى لا تختلط بالهواء فيفسد الخضرة.

- احضري وعاء به ماء مغلي على النار.

- ضعي الكزبرة في الماء المغلي لمدة 3 دقائق وصفيها وضعيها بوعاء الماء المثلج.

- ضعيها على ورق الزبدة واتركيها في المبرد لمدة ساعة.

- خزنيها في أكياس أو أطباق أو حتى علب بلاستكية.