باحثون: الذكاء الاصطناعي قد يساعد على اكتشاف سرطان البنكرياس مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح باحثون في معهد "أم آي تي" في الولايات المتحدة، في بناء خوارزميتان للتعلم الآلي، يمكن من خلالهما اكتشاف سرطان البنكرياس (المُعَثْكَلَة) بشكل أسرع من المعايير التشخيص الحالية.

وتم تشكيل النموذجين معاً لإنشاء الشبكة العصبية PRISM للكشف عن سرطان البنكرياس الغدي القنوي PDAC خصيصا، وهو الشكل الأكثر شيوعاً من سرطان البنكرياس، بحسب موقع engadget.

ويمكن للمعايير الحالية المستخدمة من قبل الأطباء، الكشف عن 10% فقط من حالات سرطان البنكرياس الغدي القنوي، في حين تمكن برنامج PRISM من تحديد حالات السرطان بنسبة وصلت إلى 35%.

وعلى الرغم من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التشخيص ليس أمراً جديداً تماماً، إلا أن نظام PRISM قائم على قاعدة بيانات من أكثر من 5 ملايين سجل صحي من جميع أنحاء المؤسسات الصحية في الولايات المتحدة.

وأوضح كبير الباحثين كاي جيا "يستخدم النموذج البيانات السريرية والمخبرية الروتينية لإجراء تنبؤاته، ويمثل تقدماً كبيراً مقارنة بالنماذج التقليدية، والتي عادة ما تقتصر على مناطق جغرافية محددة مثل عدد قليل من مراكز الرعاية الصحية في الولايات المتحدة".

وبدأ مشروع PRISM منذ أكثر من ست سنوات من فكرة أن تشخيص المرضى يتم عادة في مراحل متأخرة من تطور السرطان، إذ أن 80% يتم تشخيص بعد فوات الأوان.

ويعمل الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل التركيبة السكانية للمرضى والتشخيصات السابقة والأدوية الحالية والسابقة في خطط الرعاية ونتائج المختبر. وبشكل جماعي، يعمل النموذج على التنبؤ باحتمالية الإصابة بالسرطان من خلال تحليل بيانات السجل الصحي الإلكتروني جنباً إلى جنب مع عوامل مثل عمر المريض وبعض عوامل الخطر الواضحة في نمط حياة المرضى.

وفي الوقت الحالي، لا تزال هذه التقنية محدودة ضمن المعهد التكنولوجي ومرضى محددين داخل أمريكا، فيما التحدي اللوجستي يكمن في توسيع نطاق تغذية الخوارزمية بمجموعات بيانات أكثر تنوعاً ليصل إلى جميع أنحاء العالم، بحسب موقع إن غادجيت.

سرطان البنكرياس الغدي القنوي

يعتبر سرطان الغدي القنوي (ويسمى أيضاً سرطان الأقنية) النوع الأكثر شيوعاً من سرطان البنكرياس. ويبدأ المرض في البنكرياس من خلايا محددة داخل قنوات صغيرة تسمى القنوات الناقلة. ويمكن أن يبدأ سرطان الغدد القنوي في أي مكان على طول البنكرياس، ولكنه عادةً ما يشمل جزء البنكرياس الأقرب إلى الأمعاء الدقيقة. والسرطان الغدي القنوي هو مرض شديد العدوانية ويمكن أن ينتشر بسرعة إلى الأعضاء المحيطة والكبد.

أعراض سرطان البنكرياس الغدي القنوي

أعراض المرض غير محددة ولا يعاني معظم الناس من أي أعراض حتى ينتشر الورم خارج البنكرياس. وتشمل الأعراض المحتملة فقدان الشهية والغثيان وعسر الهضم وآلام الظهر والتعب وفقدان الوزن غير المبرر، وغالباً ما يكون اليرقان (إصفرار الجلد والعينين) علامة على انتشار المرض داخل الجسم.