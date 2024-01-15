حسام موافي يحذر.. هذا ما يحدث للجسم عند ارتفاع نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على كيفية استخدام الجسم للسكر (الجلوكوز)، والشخص المُصاب بهذا المرض لا يستطيع جسمه استخدام السكر بشكل فعال، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي فيسبب تلف العديد من الأعضاء، بما في ذلك الأعصاب.

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من مضاعفات ارتفاع مستويات السكر على الأعصاب.

قال موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، والمُذاع على قناة "صدى البلد" إن الغيبوبة من مضاعفات ارتفاع مستويات السكر بالدم، لكن مضاعفات الأوعية الدموية والأعصاب لا ترتبط بشكل مباشر بمستويات السكر في الدم.

أضرار ارتفاع نسبة السكر في الدم

وتابع أنه بالإضافة إلى الغيبوبة، يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الجهاز الدوري والجهاز العصبي في الجسم.

وأضاف أن مستويات السكر المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وجلطات القلب، والشلل النصفي، بالإضافة إلى الإصابة بالتهاب أطراف الأعصاب وتنميل القدمين، ما يسبب الشعور بصعوبة النوم والأرق الشديد.

وأوضح أن أخطر مضاعفات مرض السكري هي قرحة الفراش، حيث يمكن أن تؤدي إلى الغرغرينا وبتر الأطراف.

أعراض ارتفاع السكر بالدم

ووفقًا لموقع "Mayo clinic"، تشمل أعراض ارتفاع نسبة السكر بالدم ما يلي:

كثرة التبول.

زيادة العطش.

عدم وضوح الرؤية.

الشعور بالضعف أو التعب بشكل غير عادي.

إذا تُرك السكر دون علاج، فإنه يسبب تراكم الأحماض السامة، التي تسمى "الكيتونات" في الدم والبول، وتسمى هذه الحالة بالأحماض الكيتوني، وتشمل الأعراض ما يلي:

رائحة الفم تُشبه الفواكه.

جفاف الفم.

ألم البطن

الغثيان.

ضيق في التنفس.

الارتباك.

فقدان الوعي.

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