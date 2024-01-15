بينها الحرارة وديل الحصان.. تسريحات تسبب تساقط كبير للشعر

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشعر تاج المرأة، وتتفنن به السيدات من أجل إطلالات مختلفة وجذابة، ولكن الدراسات أكدت إنه سيدة من كل 100 تتعرض لتساقط الشعر، وأكثر ما يسبب تساقط الشعر تسريحته، حيث أن هناك بعض تسريحات الشعر تتسبب في ضعف البصيلة ما يؤدي إلى موتها، وإذ يُنتج الصلع، ووفق ما أوضحت الدكتورة حنان الكحكي، استشاري الأمراض الجلدية، في تصريحات خاصة لـ«هن»، بعض التسريحات المتسببة في فقدك لشعرك.

تسريحات الشعر المضرة به

تعتمد التسريحات التي تسبب تساقط الشعر، على شد الشعر بشكل مبالغ فيه، وقد يؤدي هذا الشد إلى الثعلبة في بعض الأماكن.

ذيل الحصان

تسريحة ذيل الحصان من الأسباب القوية التي تجعلك تفقدي شعرك بالكامل في غضون شهرين، حيث أن شد الشعر للخلف وربطه بالأداة المطاطة بقوة، تتسبب في ضعف البصيلة، أو موتها في بعض الأحيان، وإذ بالتعرض للصلع الذي لا يمكن علاجه بسهولة.

الكعكة

الطريقة الخاطئة للف الكعكة تتسب في تساقط الشعر بغزارة، ليست كل الكعكات مضرة، ولكن التي تمثل خطر على الشعر، هي التي يتم شدها إلى الخلف بقوة، وربطها بالأداة المطاطية، لتعطي شكل جذاب، ولكن في المقابل يتم فقد الشعر، وبالتالي الصلع مع الوقت.

أما إذا كنتي ترغببين في تطبيق الكعكة الصحيحة، فقد قومي بلف الكعكة برفق دون شد خصيلات الشعر، واستعملي الأدوات الخشبية الخاصة بالشعر.

الضفائر الكثيرة« الراستا»

الراستا تتكون من ضفائر عديدة صغيرة بطول الشعر، تعتمد في المقام الأول على شد الشعر بقوة للخلف والبدء بشد الضفائر من جذور الشعر، وتركه عدة أيام بتلك الحالة، ومن المؤكد أن هذا يؤدي إلى فقدان الشعر فور فك هذه الضفائر.

إضافة «اكستنشن» للشعر

تلجأ بعض الفتيات لتوصيل شعر صناعي برأسها، كي تزيد كثافته، أو تزويد الشعر بلون بدون الحاجة للصبغة، مما يمنع تنفس بصيلات الشعر، أو وصول الهواء لفروة الرأس، وبالتالي تتساقط خصيلات الشعر، وتضعف جودة البصيلات.

تسريحة الشعر المستقيم عبر اللجوء للحرارة

أصحاب الشعر المجعد يلجأن لتعريض شعرهن للحرارة من أجل الحصول على تسريحة الشعر الأملس، وبالتالي تعريض الشعر للحرارة العالية يتسبب في ضعف الشعر وقلة جودته، وبالتالي يتحول الشعر بعد غسله للأسوأ، ونصح استشاري الجلدية باللجوء لحل المشكلة بالعلاج الطبي الذي يعطي نتيجة دائمة، وليس بالحرارة التي تعطي مظهر جذاب مؤقت وتدمر الشعر فيما بعد.