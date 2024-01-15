منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات.. 9 تحذيرات مهمة للفئات المتضررة

القاهرة - سمر حسين - صحة

شعور عام بالطقس البارد منذ ساعات الصباح الأولى، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الآن، على الإسكندرية ومناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، تتساقط معها أمطارا متفاوتة الشدة، بسبب منخفض جوي حذرت منه الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريح لـ«الوطن»، مشيرة إلى وجود منخفض جوي يضرب البلاد، قادما من طبقات الجو العالية تصاحبه كتل هوائية باردة، يعمل على خفض قيم الحرارة، ويستمر تاثيره لمدة 48 ساعة فقط.

9 تحذيرات للفئات الأكثر تضررًا

بحسب تصريحات الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«هن»، فإن الفئات الأكثر تضررًا من الطقس الحالي الذي يشهد المنخفض الجوي، هي:

- الأطفال الرضع.

- مرضى نقص المناعية.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

- الحوامل.

- كبار السن.

- مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

تحذيرات ونصائح للفئات الستة

- يجب على مرضى الحساسية ارتداء الكمامة، لأن الطقس المتغير يسبب نشاط الفيروسات.

- يحذر«الحداد» الأمهات من إهمال ملابس أولادهن، إذ يجب أن يرتدوا قطعا قطنية للتدفئة.

- تحذير مهم لمرضى الأمراض المزمنة من الخروج في الطقس المتغير إلا للضرورة.

- على مرضى نقص المناعة عدم إهمال المشروبات والسوائل الدافئة التي تقوي مناعتهم، وينصح «الحداد» بتناول الزنجبيل.

- على الحامل عدم الخروج إلا للضرورة، كما يجب ارتداء الكمامة.

- عدم إهمال كبار السن، وإمدادهم بالكشافات والبطاريات التي تساعدهم حال انقطاع الكهرباء.

- تحذير من الاقتراب من النوافذ في حال سقوط الأمطار، لأن ذلك يسبب ألم لمرضى الحساسية «الغبار الصغير يهيج الشعب الهوائية».

- عدم تجاهل تناول قدر كافي من الماء، لأنه يحافظ على رطوبة الجسم.

- عدم لمس الأنف والفم والعين.