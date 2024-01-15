علامات تظهر على الجسم فور الاستيقاظ من النوم تكشف الإصابة بالسكري.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

توجد عدة علامات إذا ظهرت على الجسم فور الاستيقاظ من النوم تدل على الإصابة بالسكري، لذا عليك عدم تجاهل تلك الأعراض منعا للتعرض لمشكلات صحية كبيرة.

والسكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه.

والأنسولين هو هرمون يضبط مستوى الجلوكوز في الدم، ويعد فرط السكر في الدم الذي يعرف أيضا بارتفاع مستوى الجلوكوز، من النتائج الشائعة الدالة على خلل في ضبط مستوى السكر في الدم، ويؤدي مع مرور الوقت إلى ضرر خطير على العديد من أجهزة الجسم، ولا سيما الأعصاب والأوعية الدموية، وفقا لما لمنظمة الصحة العالمية، وموقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأعراض الشائعة لمرض السكري

تحدث أعراض داء السكري فجأة، وفي داء السكري من النمط 2 قد تكون الأعراض خفيفة وقد تمر سنوات عديدة قبل أن تلاحظ.

وقد تشمل أعراض داء السكري فور الاستيقاظ من النوم ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد.

جفاف الفم الشديد والريق.

زيادة الحاجة إلى التبول على المعتاد.

وهناك أعراض أخرى تتمثل في ما يلي:

عدم وضوح الرؤية.

الشعور بالتعب.

فقدان الوزن غير المبرر.

شفاء والتئام الجروح ببطء.

التهابات في اللثة، أو الجلد.

التهابات في المهبل أو في المثانة البولية.

الأسباب وعوامل الخطر التي تزيد من الإصابة بالسكر

1- السمنة.

2- عدم ممارسة الرياضة بانتظام.

3- تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات.

4- التاريخ العائلي.

الوقاية

تقليل السمنة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الابتعاد عن الأطعمة المشبعة والغنية بالدهون والسكريات.

عدم التدخين.

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