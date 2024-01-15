خلال ساعة من تناوله.. مشروب يومي يرفع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار عن المعدل الطبيعي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأشارت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "Annals of Pharmacotherapy" إلى أن هناك مضادات أكسدة معينة موجودة في القهوة تزيد من مستويات الكوليسترول الضار خلال ساعة من تناول المشروب.

أُجريت الدراسة على 40 شخصًا يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال أحد الباحثين إنه في بداية الدراسة، تم قياس مستويات الدهون في الدم لدى المشاركين، ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين عشوائيًا، تناولت إحداهما القهوة السوداء، بينما تناولت الأخرى القهوة مع كريمة خالية من الألبان والسكر.

زيادة طفيفة في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية

وتابع أنه تم سحب عينات الدم لقياس لوحات الدهون في غضون 30 إلى 60 دقيقة من تناول القهوة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن شرب فنجان واحد من القهوة يؤدي إلى زيادة طفيفة في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بعد ساعة من تناوله.

بينما أفادت دراسة أخرى أجريت عام 2016، ونُشرت في مجلة تكنولوجيا علوم الأغذية، أن القهوة ترفع نسبة الكولسترول في الدم بسبب احتوائها على مواد الديتربين والكافيستول والكاهوول.

تساعد هذه المواد على منع إنتاج الجسم للمواد المشاركة في تحلل الكوليسترول، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته.

مستوى الدهون الضارة تختلف حسب طريقة تحضير القهوة

بالإضافة إلى ذلك، فإن مادة الديتربين الموجودة في القهوة تؤثر على مستويات الكوليسترول الضار، كما تشير الأبحاث إلى أن الكافستول والكاهويول، وهما مركبان موجودان في القهوة، يمكن أن يرفعا مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

وتختلف مستويات مركبات الكافستول والكاهوول في القهوة حسب طريقة التحضير والتخمير.

وأشارت الدراسة إلى أنه رغم أن القهوة مفيدة للوقاية من السرطان، لأنها تمنع تنشيط المواد المسرطنة وتحسن إزالة السموم من الكبد، فإن شرب 5- 8 أكواب من القهوة المغلية يوميًا، يؤدي إلى زيادة الكوليسترول الضار.

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