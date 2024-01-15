لايف ستايل

ماذا يحدث للإنسان عند النوم بجوار القطط؟.. طبيب يفجر مفاجأة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - صحة

النوم بجوار القطط

النوم إلى جوار القطط، من العادات الخاطئة التي يرتكبها البعض، وقد تسبب له أمراضًا خطيرة قد يصعب علاجها، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، غير القادرين على مواجهة الأمراض، إذ أنهم الأكثر عرضة للإصابة بـ«عدوى العطيفة».

ويحذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، من النوم بجوار القطط، حتى لا يصاب الشخص بعدوى العطيفة، خاصة الأطفال الذين يمتلكون مناعة ضعيفة، لا تقوى على مواجهة الأمراض، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وأيضًا المسنين.

2682290bc0.jpg

تحذير من النوم بجانب القطط

لا بد من الابتعاد عن النوم بجوار القطط، فقد تكون بصحة جيدة، ولا تظهر عليها أي علامات للإصابة ببكتيريا العطيفة، بحسب «بدران»، لافتا إلى أن هناك بعض العلامات التي تظهر على الشخص المصاب بعدوى العطيفة:

الإسهال المدم.

الحمى.

ألم المعدة

الغثيان.

القيء.

حساسية تنفسية عند بعض الفئات، خاصة الأطفال ذوى الاستعداد الوراثى.

وقد يصاب الشخص حين النوم بجوار القطط، بعدد من الأمراض، منها:

إصابة الأطفال بحساسية القطط.

مرض خدش القطط.

الديدان المستديرة.

مرض السلمونيلا.

طفيل الجيارديا.

داء الكلب.

2e4480e450.jpg

إصابة الأطفال بداء المقوسات الخلقي من مشكلات في الدماغ أو العينين أو القلب أو الكبد أو الطحال.

الالتهابات الجلدية التي تتحول إلى أمراض جلدية خطيرة، خاصة إن لم يتلق المصاب العلاج المناسب.

أمراض خطيرة بسبب النوم بجانب القطط

وبحسب عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فإن النوم بجوار القطط، لا يسبب حساسية القطط فقط، بل قد تكون سببًا فى إحداث حساسية لمسببات أخرى، بسبب جلبها الفيروسات والميكروبات إلى الأشخاص، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، بدءًا من الالتهابات الجلدية البسيطة، التي يمكن علاجها في الوقت المناسب، حتى تطورها إلى أمراض يصعب علاجها، لافتا إلى أن ارتداء الملابس الصوفية فى الشتاء تضاعف من حساسية القطط عشر مرات.

567a567243.jpg

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا