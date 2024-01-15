ماذا يحدث للإنسان عند النوم بجوار القطط؟.. طبيب يفجر مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - صحة

النوم إلى جوار القطط، من العادات الخاطئة التي يرتكبها البعض، وقد تسبب له أمراضًا خطيرة قد يصعب علاجها، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، غير القادرين على مواجهة الأمراض، إذ أنهم الأكثر عرضة للإصابة بـ«عدوى العطيفة».

ويحذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، من النوم بجوار القطط، حتى لا يصاب الشخص بعدوى العطيفة، خاصة الأطفال الذين يمتلكون مناعة ضعيفة، لا تقوى على مواجهة الأمراض، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وأيضًا المسنين.

تحذير من النوم بجانب القطط

لا بد من الابتعاد عن النوم بجوار القطط، فقد تكون بصحة جيدة، ولا تظهر عليها أي علامات للإصابة ببكتيريا العطيفة، بحسب «بدران»، لافتا إلى أن هناك بعض العلامات التي تظهر على الشخص المصاب بعدوى العطيفة:

الإسهال المدم.

الحمى.

ألم المعدة

الغثيان.

القيء.

حساسية تنفسية عند بعض الفئات، خاصة الأطفال ذوى الاستعداد الوراثى.

وقد يصاب الشخص حين النوم بجوار القطط، بعدد من الأمراض، منها:

إصابة الأطفال بحساسية القطط.

مرض خدش القطط.

الديدان المستديرة.

مرض السلمونيلا.

طفيل الجيارديا.

داء الكلب.

إصابة الأطفال بداء المقوسات الخلقي من مشكلات في الدماغ أو العينين أو القلب أو الكبد أو الطحال.

الالتهابات الجلدية التي تتحول إلى أمراض جلدية خطيرة، خاصة إن لم يتلق المصاب العلاج المناسب.

أمراض خطيرة بسبب النوم بجانب القطط

وبحسب عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فإن النوم بجوار القطط، لا يسبب حساسية القطط فقط، بل قد تكون سببًا فى إحداث حساسية لمسببات أخرى، بسبب جلبها الفيروسات والميكروبات إلى الأشخاص، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، بدءًا من الالتهابات الجلدية البسيطة، التي يمكن علاجها في الوقت المناسب، حتى تطورها إلى أمراض يصعب علاجها، لافتا إلى أن ارتداء الملابس الصوفية فى الشتاء تضاعف من حساسية القطط عشر مرات.