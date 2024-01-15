بعد إصابة بيومي فؤاد بها.. ما هي أسباب الأزمة التنفسية؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الحزن أثارها نجل الفنان بيومي فؤاد، بصورة لوالده في أحد المستشفيات، وهو ما كان مصدر قلق لمحبيه بسبب التطلع لمعرفة حالته الصحية، وأوضح نجله أن ذلك كان بسبب نزلة البرد والشعور بضيق شديد في التنفس، ما شخَّصه الأطباء بأزمة تنفسية حادة لزمت إجراء فحوصات عديدة للشفاء، وخرج على الفور.

أسباب التعرض لأزمة تنفسية

وتبين أن حدث ذلك للفنان بيومي فؤاد بسبب أنه لم يستطع القيام بعملية الشهيق والزفير، بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة، كما أجرى الأطباء بعض الفحوصات، ولم يحجز في المستشفى، لكنها كانت وعكة شديدة، تم على أثرها عمل جلسات أكسجين وبخار على الصدر، وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الشعور بأزمة تنفسية يكون عن طريق تراكم الحويصلات الهوائية في الرئتين، مما ينجم عنه انسداد مجرى الهواء، وبالتالي تحدث الأزمة.

علاج الأزمة التنفسية

وأوضح «بدران»، أن علاج الأزمة التنفسية، يكون عن طريق التالي:

- الجلوس بشكل مستقيم وخذ نفسًا عميقًا.

- استخدم جهاز استنشاق الربو فورًا.

- عمل تمارين التنفس، لتقليل ضيق التنفس.

- الحفاظ على استرخاء الكتفين والرقبة.

- تطور الأمر يلزمه الذهاب فورًا إلى المستشفى.

اقرأ أيضًا: نجل بيومي فؤاد يكشف لـ«الوطن» تطورات الحالة الصحية لوالده

متى يكون ضيق التنفس خطيرًا؟

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الأزمة التنفسية يجب على المرضى الذهاب إلى المستشفى فورًا إذا تم فقدان الوعي وصعوبة في الشهيق والزفير: «لازم فورًا التحرك والذهاب للمستشفى من أول الشعور بالغثيان، خاصةً في الأجواء الحالية والطقس المتقلب، وبالذهاب للمستشفى يتم إعطاء المريض كمية من الأكسجين تنقذه من ضيق التنفس».