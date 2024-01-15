3 أعراض عند الذهاب إلى المرحاض تحذرك من نقص فيتامين ب 12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

"ب 12" فيتامين أساسي يؤدي دورا مهما في العديد من وظائف الجسم، مثل: إنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز صحة الأعصاب.

ويمكن أن يؤدي نقص مستوياته عن المعدل الطبيعي إلى مجموعة من الأعراض، مثل: التعب والضعف ومشاكل الذاكرة وفقدان الشهية.

وتقول شونا ويلكنسون، استشاري التغذية البريطانية: "إن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 يمكن أن يعانوا بانتظام من مشاكل الإمساك والغازات والإسهال"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أجزاء الجهاز الهضمي تعتمد على فيتامينات ب

وتابعت أنه نظرًا لأن أجزاء الجهاز الهضمي مثل الأمعاء والقولون والمستقيم تعتمد على فيتامينات ب، توجد 3 علامات يجب الانتباه إليها عند الذهاب إلى المرحاض تشير إلى أنك تعاني من انخفاض مستويات هذا الفيتامين، وتشمل الإمساك المستمر والغازات والإسهال.

واستكملت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن العلامات التي تشير إلى تعطل الجهاز الهضمي مثل انتفاخ المعدة أو الشعور بالمرض يمكن أن تكون مؤشرًا أيضًا.

أطعمة تحتوي على فيتامين ب

وأوضحت أن الأشخاص الذين لا يتناولون كثيرا من البروتين أكثر عرضة للإصابة به، ويوجد هذا الفيتامين بشكل طبيعي في الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والبيض والأسماك والجبن.

وتابعت أنه لذلك، يُنصح الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا بإضافة هذه الأطعمة إلى نظامهم الغذائي أو تناول المكملات الغذائية.

وتوجد أعراض أخرى لانخفاض مستويات فيتامين ب 12، وتشمل:

شحوب الوجه.

التهاب اللسان واحمراره.

قرحة الفم.

خدر وتنميل.

تغيرات في طريقة المشي.

اضطراب الرؤية.

تهيج الجلد.

الاكتئاب.

تغييرات في طريقة التفكير.

انخفاض القدرات العقلية، مثل الذاكرة والفهم والحكم.

تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بضرورة الذهاب للطبيب المختص إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض.

من الضروري تشخيص وعلاج نقص فيتامين ب 12 مبكرًا، وذلك لأن بعض المشكلات الناجمة عن الحالة تكون غير قابلة للعلاج إذا تُركت دون علاج.

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