غدر الصحاب.. فتاة تضع صديقتها في موقف صادم قبل زفافها - ما فعلته به غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، تعرضت فتاة للغدر من صديقتها قبل أيام من زفافها في نيويورك، حيث كانت تواجه لحظات عصيبة بسبب تجهيزاتها لأهم يوم في حياتها، ولكنها رأت رعبا غير متوقع من صديقتها، حسب ما كشفته صحيفة mirror البريطانية.

صدمة كبيرة للعروس المنتظرة

ذكرت العروس التي لم يُفصَح عن اسمها، أنها طلبت من صديقتها استلام فستان زفافها نيابةً عنها، والتي تلقت الأمر بترحيب كبير، وسرعان ما تحول الأمر إلى كارثة بعدما سرقت فستان زفاف أحلامها وتركت صديقتها في صدمة كبيرة.

صديقة العروس ترتدي الفستان وتنشر الصور

ولم تكتفِ بذلك فقط، وإنما ارتدت الفستان ونشرته عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» ليراها الجميع، وتواصلت العروس مع صديقتها التي لم تهتم وحتى لم تحذف الصور بعد معرفة مشاعر صديقتها التي شعرت بحزن كبير لثقتها التي كانت في غير محلها.

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