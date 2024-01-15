ضرب وتجريد ملابس - نهاية صادمة لـ3 لصوص حاولوا سرقة هواتف محمولة.. هذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تعرّض 3 شباب في أوائل العشرينات من العمر للضرب المبرح والتجريد من ملابسهم على يد حشد من المارة بالشارع، بتهمة سرقة هواتف محمولة في منطقة ناريلا، دلهي بالهند.

لا توجد شكوى من الشباب الثلاثة

قال ضابط شرطة يُدعي رافي كومار سينج، إنه لم يتلق أي شكوى حتى الآن بشأن تعرض ثلاثة رجال للضرب المبرح والتجريد من ملابسهم وإحراقها، وفقًا لموقع "ndtv".

وأضاف أن الشرطة زارت مكان الحادث واستجوبت بعض الأشخاص، كما يُجري تحقيقا أيضًا لمعرفة ما إذا كان الثلاثة قُبض عليهم بالفعل أم لا.

فرار الشباب رغم الاعتداء عليهم

وقال الضابط: "بعد الاعتداء عليهم، فروا من المكان، وتلقت الشرطة مكالمة قيل إنها من موقع الحادث، لكن لم يتم العثور على أي شيء عندما توجه الضباط إلى المنطقة".

واستكمل: "كما استجوب ضباط الشرطة أصحاب المتاجر وشاهدوا لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة، للبحث عن أي معلومات تساعد في تحديد هوية الجناة".

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