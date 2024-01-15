4 فوائد و3 أضرار لتناول لحم البط.. لن تتوقع تأثيره على جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - لحم البط أحد أنواع اللحوم المفضلة للكثيرين، حيث يتميز بمذاقه اللذيذ ورائحته الشهية، وهو مصدر غني بالعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والحديد والسيلينيوم وفيتامين ب 12.

وعلى الرغم من الفوائد الصحية العديدة لتناول لحم البط، فإن هناك بعض الأضرار المحتملة التي يجب الانتباه إليها عند تناول لحم البط، وهذا ما يكشفه الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

فوائد لحم البط

تحسين صحة العظام:

يحتوي لحم البط على نسبة عالية من البروتين، والسلينيوم، وكلاهما مهم لصحة العظام، ويساعد على امتصاص الكالسيوم وهو عنصر مهم لصحة العظام.

تحسين صحة الدماغ:

يحتوي لحم البط على نسبة عالية من فيتامين ب 12، وهو ضروري لصحة المناعة والأعصاب، وتكوين خلايا الدم الحمراء، كما يساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف.

الحفاظ على الشعر:

كما يُحسن البط من صحة الشعر، لأنه به نسبة عالية من السيلينيوم، والذي يساعد على إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الرئيسي في حماية الشعر من التلف.

يعزز من المناعة:

يساعد لحم البط على تعزيز صحة المناعة وإنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي خلايا مسؤولة عن مكافحة العدوى، كما أن فيتامين ب12، يساعد على حماية الخلايا من التلف.

الأضرار المحتملة لتناول لحم البط

وأشار أخصائي التغذية والسمنة إلى أن هناك أضرارا محتملة لتناول لحم البط، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول، والإصابة بأمراض القلب، نتيجة تراكم الدهون في الشرايين، خاصةً إذا كان اللحم غير مشوي بشكل جيد.

بالإضافة إلى أن تناول لحوم البط يمكن أن يزيد من الوزن، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون.

نصائح لتناول لحم البط بأمان

1- طهي لحم البط بشكل جيد.

2- من الأفضل أن يكون لحم البط مشويا، لإزالة كافة الدهون الموجودة به.

3- تناول لحم البط باعتدال، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع في نسبة الكولسترول.

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