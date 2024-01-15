7 علامات تكشف أنك محسود ومصاب بالعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الحسد من الأمور التي يخشاها الكثيرون ويعتقدون أنها تتسبب في مشكلات كثيرة لمن يصيبه، ويسعون لتحصين أنفسهم منه والتخلص من آثاره السلبية.

تقول سالي كاظم، خبيرة الطاقة، إن الحسد من الأمراض الروحية التي يمكن أن تؤثر على حياة الإنسان، وتتسبب في العديد من المشكلات له، موضحةً لـ"الخليج 365" بعض العلامات التي يمكن أن تكشف لك أنك محسود وهي:

كثرة المشكلات

إذا كنت تُعاني من كثرة المشاكل في حياتك والعقبات، دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على الحسد، فالشخص الحاسد يسعى إلى أن يصيب المحسود بالمشكلات، حتى يشعر بالسعادة عندما يرى المحسود يتعذب.

تدهور الصحة

إذا كنت تعاني من تدهور في صحتك، دون سبب واضح، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على الحسد، فالحاسد قد يتسبب في إصابة المحسود بالأمراض، حتى يضعفه ويجعله غير قادر على تحقيق أهدافه.

الشعور بالتوتر بشكل مستمر

إذا كنت تشعر بالتوتر والقلق بشكل دائم دون سبب واضح، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على الحسد، فالحاسد قد يتسبب في إصابة المحسود بالتوتر والقلق حتى يفقده تركيزه ونشاطه.

تكرار الكوارث في حياتك

إذا تكررت الكوارث في حياتك، مثل الحرائق أو الحوادث أو الأمراض قد يكون ذلك أيضًا علامة على الحسد، فالحاسد قد يتسبب في تكرار الكوارث في حياة المحسود، حتى يشعر بالسعادة عندما يرى المحسود يعاني.

كثرة الخلافات مع الآخرين دون سبب

إذا كنت تعاني من كثرة الخلافات مع الآخرين دون سبب واضح، قد يكون ذلك أيضًا علامة على الحسد فالحاسد قد يسعى إلى أن يتسبب في حدوث خلافات بين المحسود والآخرين، حتى يشعر بالسعادة عندما يرى المحسود يعاني من الوحدة والعزلة.

كثرة الأحلام المزعجة

إذا كنت تحلم كثيرًا بأحلام مزعجة، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على الحسد، فالحاسد قد يتسبب في رؤية المحسود لأحلام مزعجة، حتى يشعر بالخوف والقلق.

كثرة الهموم والأفكار السلبية

إذا كنت تشعر بكثرة الهموم والأفكار السلبية، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على الحسد، فالحاسد قد يتسبب في إصابة المحسود بكثرة الهموم والأفكار السلبية، حتى يشعر بالضيق والاكتئاب.

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