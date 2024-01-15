فتاة تكتشف أمرا كارثيا يوم زفافها.. عريسها كسر فرحتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

واقعة غريبة من نوعها عاشتها عروس في أهم يوم بعمرها، بعد اعتراف عريسها بأمر كارثي يتعلق بالمصورة التابعة لشركة التصوير التي تم الاتفاق معها لتوثيق لحظات اليوم لتجعلها ذكرى لطيفة للعروسين، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة mirror البريطانية.

العريس أقام علاقة غير شرعية مع المصورة، وقرر الاعتراف لعروسه بعد التقاط الصور التي تُظهر مشاعر الحب بين العروسين، وسبّب اعترافه لها حالة صدمة كبيرة ولم تكن قادرة على استيعاب الأمر، ولكنها ألغت حفل الزفاف.

الأستوديو يرفض رد الأموال للعروس

ولم تكتف العروس بذلك فقط، وإنما قررت أيضًا استرداد أموالها من استوديو التصوير الذي تعاقدت معه، ولكنهم رفضوا لأنهم عدلوا الصور وسلموها في الموعد المتفق عليه، وبالرغم من شرح العروس الكارثة المتعلقة بواحدة من العاملين في استوديو التصوير.

ولكن شركة التصوير ردت عليها بأن المصورة كانت تعمل بشكل مؤقت، وأنهم يشعرون بالأسف حول ما حدث، ولكنهم غير مسؤولين عن الحياة الشخصية لأي أحد حتى إذا كان من فريق العمل، ولا يستطيعون رد قيمة الحجز بعد العمل على الصور وتسليمها ودفع أجر المصورة.

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