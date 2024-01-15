بشرى وتحذير لأصحاب برج الجدي.. «الصحة كويسة وخلوا بالكم من أول يناير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهتم الكثيرات بمعرفة توقعات الأبراج بشغف شديد، وهي ما تحمل إليهن المفاجآت السارة وأحيانًا بعض المخاوف والتحذيرات الطبية، وبحسب توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي الذي يبدأ في الـ22 من ديسمبر، وينتهي في الـ19 من يناير، حذرت خبيرة الأبراج هالة عمر، في تصريحات تليفزيونية، مواليد برج الجدي في شهر يناير من مرض خطير، لكنها زفت إليهن بشرى بوفرة المال.

تحذيرات لبرج الجدي

وتقول خبيرة الأبراج إنه على الرغم من أن العام 2024 يحمل الكثير من المميزات ووفرة المال لأصحاب برج الجدي، لكن بداية من يناير يجب أن يحذروا من أمراض القلب: «بلوتو في الأواخر، وده مرتبط بالصحة، خلوا بالكوا من قلبكم، هما على طول مضغوطين وطموحين ودا بيأثر على دراعه وقلبه وكتافه، بس بقدر ما رزقه هييجي هو مش مهتم، مهتم أكتر بالأسرة وهيصرف كتير على الأولاد».

بشرى رغم الألم

وعلى الرغم من التحذيرات الطبية لبرج الجدي إلا أن هناك بشرى لهم بحسب خبيرة الأبراج: «هيكتشف إبداعه في حاجات كتير منها الطلبة، الصحة كويسة بس أول يناير يخلوا بالهم، الطلبة هينجوا، هيبقى في طاقة حب جميلة، من 2 أبريل لـ 24 أبريل وكل أغسطس دي أوقات لازم يخلوا بالهم منها ولو في مشاكل صحية شوف طبيب أو اتنين وتلاتة كل حاجة بتتكركب خلي بالك، الشغل حلو والفلوس متاحة والروحانيات عالية عن كل الأبراج».