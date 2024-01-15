مفاجأة صادمة لعشاق الشاي.. تحذير من تناوله في الشتاء لهذه الأسباب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعتبر الشاي من أكثر المشروبات شعبية في العالم، سواء كان الشاي الأسود والحليب والسكر، ويُستخدم الشاي تقليديًا لعلاج الحمى البسيطة أو نزلات البرد لكن في بعض الحالات لا يفضل تناول الشاي في الشتاء وهو ما يصدم الكثير من محبي هذا المشروب؛ لأنه وعلى الرغم من فوائده الطبيعة ومليء بالعديد من المزايا الصحية، لكن شرب الكثير من الشاي يمكن أن يكون ضارًا، لهذا تعرف على أضراره في التقرير التالي.

أضرار تناول الشاي في الشتاء

وبحسب بحث أجرته جامعة «لوبيك» الألمانية، فإن الإفراط في تناول الشاي في الشتاء من شأنه أن يسبب للجسم مضافعات صادمة، منها التأثير على النوم لأنه غني بالكافيين وقلة النوم تجعل الشخص المصاب بالبرد لا يستطيع على مقاومة الفيروس، إذ أن النوم الصحي يزيد من المناعة بحسب تصريحات خاصة للدكتور مجدي بدران، عضو جمعية الحساسية والمناعة لـ«هن»، كما يمكن أن يؤدي الشاي إلى زيادة فرص حدوث مضاعفات للالتهابات.

أضرار أخرى للإفراط في تناول الشاي

وبحسب موقع «india» يؤدي الإفراط في تناول الشاي إلى القلق والتوتر، لأن الكافيين هو أحد المكونات العضوية الموجودة في أوراق الشاي، كما أن تناول جرعات زائدة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاعر التوتر والقلق والأرق.

ويسبب الشاي أيضًا الإمساك، حيث يحتوي على مادة تسمى الثيوفيلين والتي يمكن أن تضر الجهاز الهضمي وتسبب الإمساك.

الارتجاع الحمضي

يحتوي الشاي على الكافيين، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الارتجاع الحمضي الموجودة أو يسبب حرقة المعدة، بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد الكافيين من الكمية الإجمالية لحمض المعدة المنتج.

اضطراب النوم

سيؤثر الكافيين الموجود في الشاي على عادات نوم الجميع، وترتبط العديد من الحالات العقلية، مثل التعب وفقدان الذاكرة واضطراب نقص الانتباه، بعدم كفاية النوم.