بـ10 جنيه بس.. مشروب سحري يخلصك من الوزن الزائد والكرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يلجأ راغبو التخسيس كثيرا إلى المشروبات التي تحارب الدهون في الجسم، وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بطرق طبيعية، دون تمارين رياضية شاقة أو أنظمة غذائية قاسية، ومن هذه المشروبات الزنجبيل بالليمون الذي لا يكلف أكثر من 10 جنيهات.

وحسب ما ذكره الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، فتناول الزنجبيل بالليمون من أكثر المشروبات الفعالة في تفتيت الدهون المتراكمة، والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، بما في ذلك الموجودة في منطقة البطن، وذلك نتيجة لدوره في تعزيز قدرة الجسم بشكل مضاعف، كما يساهم تناوله في الشعور بالدفء خلال فصل الشتاء.

يساعد على الشعور بالشبع ويحارب رغبة الشهية الزائدة

وأضاف أن هذا المشروب غني بالعناصر الغذائية التي تحسن من وظائف الجهاز الهضمي، ومنها فيتامين سي، ومضادات الأكسدة والزنك والماغنسيوم، والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة زمنية طويلة، وتحارب رغبة الشهية الزائدة في تناول الأطعمة، وبالتالي يساعدها ذلك في جعل الجسم تفتيت الدهون الموجودة لتوفير الطاقة التي يحتاجها.

التوقيت الأمثل لشرب الزنجبيل بالليمون

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن مشروب الزنجبيل بالليمون يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وبالتالي لا يحصل الجسم على سعرات زائدة يمكن أن تزيد من الوزن، ويفضل تناوله قبل الأطعمة حتى يقلل من الشعور بالشراهة في الوجبات التي تعرضك لخطر السمنة.

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