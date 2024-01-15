قبل إنطلاق مباراة الجزائر وأنجولا.. إلى ماذا ترمز ألوان علم الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

دقائق تفصلنا عن مباراة الجزائر ضد أنجولا في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، ويحلق علم الجزائر في ملعب استاد السلام، ويخطف أنظار العديد من الأشخاص، ويتساءل الكثير عن دلالة ألوان علم الجزائر الجذابة. ووفقًا لما ذكره موقع mappr، وموقع el-mouradia الخاص برئاسة الجمهورية الجزائر، أن ألوان ورموز علم الجزائر لها دلالات واضحة، وتشمل ما يلي : معنى الألوان اللون الأخضر يشير اللون الأخضر في العلم على له جذور عميقة في التقاليد الإسلامية، ويجسد السلام والثراء الطبيعي للبلاد.

كما أنه يعكس الأغلبية السكانية المسلمة في الجزائر وارتباطها الدائم بالحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى ذلك، يصور اللون الأخضر الأمل وتطلع الأمة لمستقبل مثمر. اللون الأبيض اللون الأبيض يشير إلى النقاء والسلام والأخلاق، مما يؤكد حرص الأمة على الحفاظ على السلام والاستقرار، كما يضيف وجوده توازنًا بصريًا على العلم، مما يعزز بروز العناصر الخضراء والحمراء به. اللون الأحمر في الهلال والنجمة اللون الأحمر يظهر الهلال والنجمة بوضوح، كما يشير إلى الشجاعة ودماء أولئك الذين قاتلوا من أجل استقلال الجزائر، كما يرمز الهلال الأحمر والنجمة إلى التراث الإسلامي للبلاد، ويؤكد أن نسبها الديني الإسلام.