هذا ما يحدث لجسم ودماغ المرأة عند ممارسة العلاقة الحميمية

محمد اسماعيل - القاهرة - توجد العديد من التغيرات التي تحدث للمرأة عند ممارسة العلاقة الحميمية، وتشعر العديد من السيدات بالفضول حول ما يحدث، وذكر موقع healthshots مجموعة من التغيرات الفسيولوجية التي قد تظهر على السيدات عند ممارسة العلاقة الحميمية.

الشعور بالألم

تمدد غشاء البكارة يتسبب في الشعور بالألم، نتيجة لنقص التشحيم الذي ينتج عنه الإصابة بجفاف المهبل، ما يمكن أن يعرض النساء إلى الإصابة بالتشنج المهبلي، وهو تضييق لا إرادي لعضلات الحوض ويتسبب في زيادة الشعور بالألم.

ظهور بقع دم

تعاني بعض النساء من ظهور دم عند ممارسة العلاقة الحميمية، نتيجة التعرض لمشكلة صحية في المهبل، لأنه جلد رقيق يتأثر من أقل شيء، وخاصًة عند ممارسة الجماع لأول مرة بسبب تمزق غشاء البكارة.

حرقان المهبل

تعاني بعض النساء من شعور مزعج بالمهبل، والإحساس بالحرقان، ويمكن أن يزداد بعد ممارسة الجماع والدخول إلى الحمام، كما أن تمدد المهبل يتسبب في الشعور بالحرقان، ولكن الشعور بهذا الأمر بعد كل علاقة حميمة يكون من الضروري الذهاب إلى الطبيب المختص.

تغير حجم الحلمتين والمهبل

من التغييرات التي تحدث في الجسم بعد عند ممارسة الجماع، أن الحلمة و المهبل قد ينتفخ، حيث تتسبب في تمدد الأوعية الدموية وتضخم الأنسجة الموجودة في الثدي، حيث يؤدي هذا التحفيز الجنسي أيضًا إلى بروز الحلمة، كما يحدث في المهبل ايضًا.

زيادة هرمون السعادة

هناك العديد من التغيرات الهرمونية التي تحدث عند ممارسة العلاقة الحميمة، حيث يحدث زيادة في تدفق الدم والتوتر العضلي في أماكن مختلفة بالجسم ، ما يساهم في الوصول إلى النشوة الجنسية، كل ذلك بفضل إطلاق هرمون الأوكسيتوسين في الدماغ.

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