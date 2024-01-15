سر ظهور حسين الجسمي بدون خاتم الزواج.. ما حقيقة انفصاله؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد مرور عام على زواجه، أثار الفنان حسين الجسمي التساؤلات بشأن انفصاله عن زوجته، بسبب ظهوره بشكل مختلف في حفل ختام مهرجان دبي للتسوق، الذي أحياه بصوته العذب بمنطقة دايف سكاي في إمارة دبي.

إذ ظهر المطرب الإماراتي في الحفل وهو لا يضع خاتم الزواج بين أصابعه، وهو الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات وفتح باب الشائعات بشأن انفصاله، وتساءل عدد كبير من متابعيه حول العالم في حالة أن علاقة زواجه لم يقدر لها النجاح.

هل «الجسمي» انفصل عن زوجته؟

اعتاد جمهور «الجسمي» على رؤيته مرتديا «خاتم الزواج» في مختلف الحفلات والمناسبات التي حضرها، لذا أثارت أصابعه الفارغة العديد من التساؤلات، خاصة أنه في العام الماضى قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي إليه التهنئة حينما كان بحفل «قادرون باختلاف».

رد فعل «الجسمي» بشأن شائعات الانفصال

وسط الكثير من الشائعات التي انتشرت سريعا بعد رؤية «الجسمي» لا يرتدي في يديه خاتم الزواج، إلا أنه لم يصرح حتى الآن بأي تفاصيل تخص الأمر، إذ يفضل دائما أن تظل حياته الشخصية بعيدة عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

حفل زفاف «الجسمي»

وقد احتفل الفنان «حسين» بعقد قرانه في 12 ديسمبر العام الماضي، وكانت العروس بعيدة عن الوسط الفني، واقتصر الحفل على عدد من أفراد أسرته وأصدقائه المقربين، وحضر وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعلق حينها عبر منشور شاركه على تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات قائلا: «أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة».