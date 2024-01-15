طالبة تحصل على صفر في الامتحان بسبب رسالة غريبة.. ماذا كتبت بورقة الإجابة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حادث غريب من نوعه حصلت طالبة في كلية العلوم، بجامعة طنطا، على نتيجة صفر في أحد الامتحانات، وهو ما أثار مزيدًا من التساؤلات حول سبب رسوب الفتاة، وهو ما تبين أن ذلك بسبب كتابتها لعبارات تخالف العرف الجامعي في الإجابة عن الامتحانات، ما أوضح استهتارها الشديد.

سبب حصول طالبة على درجة صفر

وأتضح أن الطالبة دوَّنت بعض العبارات في مساحة فارغة، تتوسل إلى أستاذ المادة بنجاحها، وذلك دون إجابتها على الأسئلة، إذ أنها لم تتذكر أي إجابات حول الامتحان، مدونة: «دكتور أنا أسفة جدًا، أرجوك أنا بكتب هنا ليك، أرجوك يا دكتور عاوزة أنجح في المادة، لو شيلت أي مادة ماما هتروح فيها، وأنا عارفة أن حضرتك جايب امتحان سهل، وفعلًا أنا والله مذاكرة، بس حقيقي أقسم بالله ما عارفة أفتكر أسهل الإجابات».

تعامل الجامعة مع الطالبة

كانت تلك الكلمات من ورقة إجابة مادة علم الحيوان، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الكثير من التساؤلات، ومن جانبه عبر أستاذ المادة أن الطالبة حصلت على صفر بالمادة، إذ عبر خلال تصريحاته: «تفاجأت في أثناء التصحيح باللي كتبته الطالبة، كتبته في جزء فارغ من ورقة الإجابة، دون إجابتها على الأسئلة، الأمر الذي أثار استياءه»، إذ أن ذلك كان نابعًا من استهتارها، مؤكدًا على عدم دمج الأمور الشخصية بالعلم.

طبيب نفسي: أمر خطير يجب معالجته

وعبَّرت إيناس علي، أخصائي الطب النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثها، لـ«هُن»، أن قيام أي طالب باستعطاف المصححين من خلال كتابة أي رسائل في ورقة الإجابة يعتبر أمرا غير مرغوب فيه، ويجب أن يقوم هذا السلوك من خلال التربية: «أسهل شيء أن الإنسان يخالف القوانين، مع أن من الأول المفروض نعالج الأمر، كتابة الكلام في ورقة الامتحان يعتبر أمرا مخالفا، ولازم تأكيد الأسرة على أهمية المذاكرة واحترام القواعد»، مؤكدة أن التصرف السليم، عدم التفات المصححين إلى مثل هذه الرسائل.