9 معلومات عن سارة نخلة بعد خطبتها.. تعمدت إخفاء العريس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطوبة سارة نخلة أقيمت اليوم، وشاركت جمهورها الاحتفال من خلال فيديو عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك بنشرها أولى اللقطات التي جمعتهما، وتفاعل عدد كبير من مستخدمي «السوشيال ميديا»، في مصر والدول العربية، معجبين بإطلالة فستانها البسيط المتميز، متطلعين لمعرفة معلومات عنها.

تفاصيل إطلالة سارة نخلة

وظهرت سارة نخلة، خلال حفل الخطوبة، مرتدية فستانا باللون الكشمير، الذي جاء بتصميم أنيق ومزين بالشيفون والأكمام الطويلة، مع اعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي، ووضعها لمسات ناعمة وبسيطة من الماكياج تناسبت مع إطلالتها الجذابة، أمام البحر، مع عبارة «MARRY ME»، ما جعل الجميع ينجذب لحفل خطوبة سارة نخلة، ويقدمون لهم التهنئة بشدة، بعد أن علقت على الفيديو عبر حسابها قائلة: «أنا وافقت».

وظهرت لقطات عدة خلال حفل التقدم لخطوبة سارة نخلة، ولكنها أخفت وجهه عن الجماهير، لكن ظهر مدى الحب والتآلف بينهما، وهو يقدم لها خاتم الخطبة، مغمضًا عينيها محاولًا سعادتها، لتعبر بذلك للجمهور عن موافقتها.

معلومات عن سارة نخلة

نقدم لكم معلومات عنها من خلال «هُن»، بحسب الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خطوبة سارة نخلة، لمعرفة من هي سارة نخلة:

- ولدت عام 1990.

- ممثلة ومذيعة سورية.

- درست كلية الصيدلة.

- انتقلت إلى مصر في عام 2013.

- رفض أهلها توجهها إلى الوسط الفني، وبتشجيع من والدتها بدأت العمل مذيعة.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال سوريا.

- شاركت سارة نخلة بملكة جمال العرب.

- حصلت على لقب وصيفة ملكة جمال العرب 2015.

- شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل «كلبش» ومسلسل «حكايتي».