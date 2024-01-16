«بـ10 جنيهات».. حسام موافي يكشف عن علاج فعال لمرضى الكوليسترول

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكوليسترول من الأمراض الشائعة التي يصاب بها الكثير من الناس، ويحتاج مريض الكوليسترول إلى تناول أطعمة تحافظ على نسبته في الدم، لذا فإن الفول هو الأفضل على الإطلاق، ولا يتعدى سعر الطبق عشرة جنيهات، ويمكن تناوله في أي وقت دون أي مخاطر على المريض.

يُعد الكوليسترول من الأمراض الخطيرة التي يعاني منها عدد كبير من الناس، سواء رجال أو نساء أو شباب أو كبار السن، فإذا كان الكوليسترول مرتفعًا فإنه يمثل عاملًا خطرًا، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة يصعب علاجها.

لذا فقد أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نصيحة مهمة لمريض الكوليسترول بتناول طعام الفول.

الفول علاج لمرضى الكوليسترول

يعد الفول طعاما رائعا لمريض الكوليسترول، ويمكن أن يحسن من حالته على نحو مستمر، لأنه نبات لا يسبب زيادة في الكوليسترول، لذا فقد نصح حسام موافي، مريض الكوليسترول بتناوله، لأن كل ما خرج من الأرض رائع، في حين أن كل ما يسير على الأرض سيئ لمريض الكوليسترول، قائلا: «النبات مينفعش يعمل كوليسترول، عشان كدا أحسن طعام لمريض الكوليسترول هو الفول، ولما بيكون عندي مريض كوليسترول عالي، أكتر حاجة بنصحه بيها يأكل فول».

الفول وصفة رخيصة الثمن

الفول من الوصفات التي تتميز بسعرها الرخيص، إذ يمكن لمريض الكوليسترول تناوله على الفطار أو الغذاء أو العشاء، ويبلغ سعر الطبق 10 جنيهات أو أقل، أو إعداده في المنزل.

وبحسب موقع «مايو كلينك الطبي» يجب إجراء قياس نسبة الكوليسترول في الدم، خاصة إذا كان عاليًا، حتى لا يصاب الشخص بمرض الشريان التاجي، مع تجنب تناول الأطعمة الضارة به.