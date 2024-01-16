لا ترمي قشر البرتقال.. طريقة لعمل الصابون السائل في المنزل بأقل تكلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الصابون السائل من الأدوات الأساسية لربة المنزل لتنظيف وإزالة بقايا الطعام من الأطباق، لكن مع ارتفاع أسعاره وكثرة استخدامه قد ترغب النساء في إعداده داخل المنزل.

ووفقا لموقعي "kitchenstewardship" و"instructables"، يمكن تحضير الصابون السائل باستخدام قشر البرتقال والخل الأبيض،

المكونات:

قشور 3-4 ثمرات من البرتقال.

الخل الأبيض.

لتر من الماء الفاتر.

طريقة التحضير:

اعصري نحو 3-4 ثمرات من البرتقال واحفظي قشورها.

ضعي القشور في وعاء وغطيها بالخل الأبيض.

اتركيه لمدة أسبوعين حتى يتحول الخل إلى اللون البرتقالي الداكن.

بمجرد أن يصبح الخل برتقاليا قومي بتصفية أي قشور زائدة.

خففي الخل بنسبة 50/50 بالماء.

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