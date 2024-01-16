دراسة: الصويا تقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أن عنصر الايسوفلافون الموجود في الصويا والعناصر الغذائية الموجودة في الخضروات والمكسرات والشاي الأخضر، يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي.

وأشارت نتائج دراسة حديثة إلى أن تناول منتجات الصويا والشاي الأخضر بانتظام قد يقلل من خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بعد انقطاع الطمث بنسبة 26%، وفقًا لموقع "Healthday".

وأُجريت الدراسة بالتعاون بين مركز جون هوبكنز للسرطان في الولايات المتحدة وجامعة سيدني الأسترالية، وقام الباحثون بمراجعة 22 دراسة سابقة عن فاعلية وتأثير الايسوفلافون.

وجد الباحثون أن تناول 60 ملجم من الايسوفلافون يومياً، أي ما يعادل حصتين إلى 3 حصص من فول الصويا أو منتجاته، يوفر أكبر فائدة صحية.

ويوجد الايسوفلافون بكميات أقل في قشور الخضروات والمكسرات، وفي الشاي الأخضر.

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