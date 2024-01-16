هل القهوة تتسبب في عقم البنات كما هو شائع؟.. طبيب يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

حبوب القهوة باتت مشروبا أساسيا لدى كل الفئات على السواء، والفنجان الصباحي منها، يمثل جرعة نشاط الكثير من الموظفات، ووسط معتقدات المجتمع المتوارثة عبر الأجيال عن تسبب القهوة في عقم البنات، تنشب الصراعات بين الأسرة والبنت على شرب القهوة؛ لكي يحموها من التعرض للعقم.

ووفقًا لما جاءت به الدكتورة داليا أيمن، استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، في تصريحات خاصة لـ«هن»، نوضح حقيقة الإجابة الطبية حول هذا التساؤل.

ماهية حبوب القهوة

احتواء القهوة على فيتامينات مثل B2 وB3، بالإضافة للمعادن ومضادات الأكسدة، بجانب بعض العناصر الغذائية ذات الفوائد العالية، لا يشفع لها من تأثيرها السلبي على الصحة بشكل عام، وتجاوز الكمية المسموح بها خلال اليوم، يدفع بالتعرض لبعض المشاكل الصحية.

التعليق الطبي على تسبب القهوة في العقم

وأوضحت «داليا»، أن القهوة لا تتسبب في العقم لدى البنات بشكل عام، ولا تؤثر على نسبة حدوث الحمل، نافية ما هو شائع عن تسبب القهوة بتكييس المبايض، أو عملها على الخلل بالنمو البويضي الآمن.

وأكد استشاري أمراض التوليد على ضرورة استشارة الطبيب في حالة حدوث حمل، عن إمكانية تناول القهوة، ويفضل عدم تناولها، وإذا لزم الأمر فليكن كوب واحد فقط.

أضرار القهوة

أما عن سلبيات تناول حبوب القهوة بشكل عام، نعرض لك بعض الأضرار التي تتسبب فيها أكواب القهوة، إذا تم تناولها بانتظام.

الخلل بكفاءة القلب

أثبتت الدراسات أن القهوة تزيد من معدل ضربات القلب، ما يعمل على ارتفاع ضغط الدم، إذا ما تم شربها بشكل روتيني، متجاوزًا الكمية المسموحة.

التقليل من جودة النوم

تتسبب القهوة في الشعور بصعوبة في الدخول بحالة النوم العميق، ما يؤدي إلى الأرق، إذ ينتاب الجسم رغبة بالنوم وشعور بالخمول الكامل، ولكن يظل العقل مستيقظ ، وبالتالي ينتج عن ذلك شرب نسبة أكبر من القهوة في صباح اليوم التالي، للحصول على بعض التركيز الذي يعوض نقص جودة النوم.

الإدمان

عند احتساء القهوة بشكل روتيني، يدخل الجسم في حالة من الإدمان، ولا يستطيع ممارسة أعماله دون تناول القهوة، ويشعر الفرد المنتظم على القهوة بعد مرور 24 ساعة على آخر كوب من القهوة، بنسبة لا تُحتمل من الصداع والإرهاق، وقد يتطور الأمر للدخول بحالة من الاكتئاب عند تجاوز الكمية المسموحة.