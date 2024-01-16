أسوأ 5 عادات خاطئة تسبب حب الشباب في الشتاء.. تجنبيها فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تواجه معظم السيدات والفتيات مشكلة الحبوب المنتشرة في الوجه نتيجة الكثير من المشاكل منها انسداد المسام، التغير المستمر للطقس بفصل الشتاء، والاستخدام الخاطئ للغسول أو الكريمات المرطبة، وبالتالي يظهر الجلد الحبوب وينتج عنه وجود حب الشباب.

لذا تستعرض «هن» في السطور التالية، أبرز العادات الخاطئة التي ينتج عنها إصابة البشرة بحب الشباب، وأفضل الطرق المضمونة لإزالة الجلد الميت منها والتخلص من هذه المشكلة التي تسبب الألم والإزعاج لمعظم السيدات، وذلك بحسب ما ذكره موقع «healthshots».

عادات خاطئة تسبب ظهور حب الشباب للسيدات

ترغب الكثير من السيدات وربات المنزل في الحصول على بشرة خالية من أي هالات سوداء أو الحبوب التي تضفي شكلا سيئا على البشرة، ويمكنها تحقيق ذلك من خلال تجنب العادات الخاطئة فيما يلي:

1- عدم ترطيب الجلد:

يصيب الطقس البارد الجلد بالجفاف الشديد، وبالتالي ينتج عنه زيوت كثيرة كردة فعل طبيعية لحمايته، ما يؤدي مع الوقت لانسداد كبير في المسام وظهور حب الشباب.

2- اتباع السيدات نظام غذائي غير صحي:

قد لا تلقى معظم السيدات أهمية كبيرة للأطعمة التي تدخلها إلى معدتها، وهو ما يسبب لها مشاكل في البشرة بشكل غير مباشر، فتناول السكريات والمشروبات الغازية بإفراط، يعد سببا رئيسيا في ظهور حب الشباب على الجلد.

3- عدم الاهتمام بتناول السوائل يوميا:

بعض السيدات تنسى شرب المياه، ويحدث جفاف شديد ويصيب الجلد بالشيخوخة المبكرة، وظهور حب الشباب لعدم قدرة البشرة على امتصاص أي نوع من السوائل طوال اليوم.

4- استخدام منتجات العناية بالبشرة بإفراط:

الكثير من السيدات والفتيات يفرطن في شراء منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن، التي تعمل على حبس الزيوت والخلايا الميتة وتساعد على ظهور حب الشباب بسهولة.

5- التعرض المستمر للضغوط النفسية:

تعتبر النساء هن الأكثر عرضة للضغط النفسي والشعور بالتوتر والقلق المستمر بسبب المسؤوليات الكثيرة التي تقع على عاتقها، ويالتالي ظهور حب الشباب.

طرق التقليل من ظهور حب الشباب

1- الاهتمام بترطيب البشرة باستمرار:

ينصح باختيار مرطب مناسب لحماية البشرة من الجفاف أو حب الشاب.

2- تنظيف البشرة:

يعتبر من الضروري من فترة لأخرى إزالة الخلايا الميتة من الجلد، ولكن لا يفضل بالإفراط في التنظيف حتى لا يترتب عليه نتائج عكسية.

3- تجنب الاستحمام بالماء الساخن: يعمل الاستحمام بالماء الساخن على إفراز الزيوت الطبيعية، وبالتالي جفاف الجلد، لذا يجب أن تستخدم الفتاة الماء الفاتر.