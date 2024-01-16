معجزة "ربانية" مشروب شتوي بسيط يعزز صحة الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقت قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - الكاكاو من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات، والتي لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

لكن، هل تعلم ما فوائده للدماغ والذاكرة؟

أشارت الطبيبة الروسية تاتيانا زاليتوفا أخصائية التغذية إلى أن، أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفيات.

قالت: "يحتوي الكاكو على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما يساعد على الوقاية من الشيخوخة، وتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تقلل المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في الكاكاو من تراكم الصفائح الدموية، ما يساعد أيضا على منع احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية"، وفقًا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأضافت: "مضادات الأكسدة والفلافونويدات الموجودة في الكاكاو تعمل على تحسين الذاكرة والانتباه، التي تضعف مع تقدم العمر، وبالتالي فإنه يزيد من القدرة على التعلم وتحمل النشاط البدني".

وتابعت: "غني أيضًا بنسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات، والتي لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك حماية الكبد من التلف.

وأوضحت: "أشارت بعض الدراسات أن الكاكاو يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد، فضلا عن، إبطاء تطور المرض لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من تليف الكبد".

وأشارت إلى، يساعد مشروب الكاكاو على الوقاية من مرض السكري وبعض أنواع السرطان، ولكن يجب تناوله من دون حليب وسكر 2-3 مرات في الأسبوع.