نوبات الهلع.. هل الحلوى الحامضة علاج فعال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - نوبات الهلع هي اضطرابات نفسية تسبب الخوف والقلق الشديد دون سبب واضح، وهناك العديد من العلاجات التي تساعد على تقليل أعراض نوبات الهلع.

في الآونة الأخيرة، انتشرت على تطبيق "تيك توك" طريقة غير تقليدية لمنع نوبات الهلع، وهي تناول شيء شديد الحموضة، مثل: الحلوى الحامضة، وفقًا لموقع "Everyday Health".

تقترح هذه الطريقة تناول شيء حامض فور الشعور بأعراض القلق أو نوبة الهلع، ونظرًا لأن الحلوى الحامضة يسهل الحصول عليها وحملها، فهي خيار مناسب ليكون في متناول اليد عند الشعور ببوادر النوبة.

وأشار الطبيب الأمريكي فيليب موسكين أستاذ الطب النفسي في جامعة كولومبيا إلى أن "الأساليب الشائعة للتعامل مع نوبة الهلع تشمل: تمارين التأمل والتنفس لتهدئة الجسم والعقل، بالإضافة إلى العلاج السلوكي المعرفي لتعلم استراتيجيات جديدة للاستجابة لتصاعد الأعراض.

وأضاف، بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن مضادات الاكتئاب اليومية تقلل من تكرار وشدة نوبات الهلع.

فيما تظن الدكتورة كاثرين ديل تورو، وهي مؤيدة قوية للعلاج بمذاق الحامض، أن تناول شيء حامض أو حار يمكن أن يساعد في إيقاف نوبة الهلع عن طريق لفت الانتباه إلى اللحظة الحالية، ما يمنع الشعور بالخوف ويسمح لنوبة الهلع بالتباطؤ.

تقول: "تساعد قطعة من الحلوى الحامضة، أو شرائح الليمون، أو شيء بارد جدًا، في إخراج الشخص من الخوف والقلق".

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